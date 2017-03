– Hevdet at vi hadde kastet millionene i havet

Anita Håkegård Pedersen representerte Alta kommune på Nasjonal rassikringskonferanse 2017 i Tromsø torsdag. Der var også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens høyre hånd, Tom Cato Karlsen. I et dialogmøte med lokale representanter for kommuner i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Kystverket om kommende NTP 2017-2029, var budskapet fra Karlsen at Alta kommune har kastet 26 millioner kroner i havet på utsiden av flyplassen. Det er penger Alta kommune ikke vil få et rødt øre tilbake av fra Staten, om Karlsten og Frp får styre departementet.

– Som representant for politikerne i Alta kommune som har prioritert millioner av kroner til utfyllingen i tro på at Staten ville takke Alta for å ha sørget for en samfunnsmessig utnyttelse av overskuddsmassene fra E6-utbyggingen vest for Alta, må jeg innrømme at jeg følte meg temmelig liten og mislykket. Men framfor alt var jeg skuffet på vegne av Alta og innbyggerne, sier SVs varaordfører i Alta.

Kan miste tilbud

Hun viser til at Norwegian offentlig har bekreftet at det er operative begrensninger vinterstid i Alta på flytypene selskapet bruker. Det kan medføre at ikke alle setene kan selges, og det har også vært tilfeller der passasjerer har blitt satt av i Tromsø for å komme innenfor vektbegrensningene. På sikt er frykten at begrensningene kan bety kutt i direkterutene.

SAS og Norwegian har imidlertid ikke ville prioritere rullebaneforlengelse i Alta som et resultat av de i neste omgang må bære kostnadene. Avinor har til tross for at de har konkludert med rullebanen på stamflyplassene i Alta og Kirkenes bør utvides, ikke vært villig til å prioritere dette nå.

– Alta kommune har skriftlig fått bekreftet fra Luftfartsverket at rullebaneforlengelsen vil være svært positivt for Alta Lufthavn, og det er litt uforståelig at samferdselsdepartementet og Avinor heller ikke vil høre på Stortinget som i både merknader til NTP og statsbudsjett har understreket viktigheten av at rullebanen blir forlenget. Ikke minst er det uforståelig at Alta kommune ikke får betalt for utleggene vi har hatt med å sikre at overskuddsmassene blir samfunnsmessig utnyttet i stedet droppet midtfjords, sier Håkegård Pedersen og legger til:

– Det har vært tverrpolitisk enighet i Alta om å utvikle Alta Lufthavn slik at Finnmark også i framtiden står rustet til å ha direkteruter med store fly. Når enstemmige politiske organ i Alta har valgt å ta samfunnsansvaret bør det fortelle både Tom Cato Karlsen og alle andre at dette er viktig og riktig.

– Ble ikke lurt

Dialogmøtet med statssekretæren kom i stand etter at leder i Finnmark Frp, Odd Eilert Persen, hadde godsnakket med sin partikamerat.

– Veldig bra av Odd Eilert. Tror alle syntes det var nyttig å snakket direkte med statssekretæren og fortalt om utfordringene Finnmark står overfor både når det gjelder vei, havn og flykommunikasjon, understreker varaordføreren i Alta.

Hun var spesielt opptatt av RV 93, rassikringen i Kløfta og utvidelsen av rullebanen på Alta Lufthavn. Representanter for andre kommuner hadde andre prosjekt de ønsker blir å finne i NTP som regjeringen legger fram rett før påske.

Persen bekrefter varaordførerens versjon av at statssekretæren lukket døra for at det blir noen avtale for Alta kommune når det gjelder utfyllingen i Bukta.

– Både jeg og Anita vet utmerket godt at samferdselsdepartementet har vært klinkende klar hele veien på at det er greit at Alta fyller ut i Bukta, men at kommunen ikke kan forvente å få tilbakebetalt millionene som brukes. Jeg har i likhet med Anita vært med på vedtakene. Vi har gjort det med åpne øyne, og er ikke lurt. Statssekretæren sa bare det departementet alltid har sagt, klargjør lederen i Finnmark Frp.

– Riktig å si nei

Selv er Persen uenig med de som hevder at Alta kommune har kastet bort millioner i sjøen utenfor lufthavna.

– Det har vært en viktig strategisk grep. Framtiden vil vise at 200 meter lengre asfaltert rullebane vil være et gode, og at vi har spart samfunnet kanskje et par hundre millioner ved å sørge for bruk av overskuddsmassene, sier han før han raskt konkluderer:

– Det er riktig å si nei i dag. I den kommende NTP-en har vi mange vei og havneprosjekt som er langt viktigere å få med. Derfor støtter jeg vurderingene til Tom Cato og samferdselsdepartementet om at Alta kommune ved denne korsveien ikke bør prioriteres.