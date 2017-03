– Elevene må se at ikke alt er sort/hvitt

Fremover skal det være stor aktivitet i Barentshavet. Oljedirektoratet anslår at nesten halvparten av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet, skriver bransjeforeningen «Norsk olje og gass» i anledning at de nylig har vært på turne i fylket med Statoil og Pro Barents.

Ifølge kompetanserådgiver i Norsk olje og gass, Evelyn Blom-Dahl, finnes det ingen grunner til at ungdommene skal tvile på næringen som en sikker næring å jobbe for i fremtiden. Hun forteller videre at de ble tatt veldig godt imot på Alta videregående skole.

– Det har vært en omstilling i industrien, som gjør at mange blir usikre på om det er greit å søke seg til olje-relaterte fag. Det har vi forståelse for når det er usikkerhet i bransjen, sier Blom-Dahl.

– Hva slags oppfatning har unge i dag?

– Jeg tror ungdom leser aviser og følger godt med på hva som skjer – det gjør også foreldrene. Men i noen tilfeller kan bildet av olje og gass være unyansert og svart/hvitt. Det vi prøver med turneen er å vise nyansene. Vi ønsker å vise at det er en langsiktighet i bransjen og vise frem konkrete prosjekter i nord, sier hun og legger til at det har vært olje- og gassaktivitet i 50 år, og det vil det være i 50 år til.

Ifølge bransjeforeningen vil det i tiden fremover skje store endringer innen olje- og gassektoren som følge av at de er på vei inn i et generasjonsskifte. Blom-Dahl forteller at veldig mange av de som jobber i oljebransjen i dag kom inn på 70-tallet og snart er på vei ut i blant annet pensjon.

– Vi henviser ofte til IRIS-rapporten, som kom i april i fjor. Den viser at frem mot 2020 vil det være behov for 9.000 nye medarbeidere som følge av at ansatte går av med pensjon. I tillegg til 13.000 nye jobber i industrien, det siste avhenger av at industrien får tilgang til nye arealer. Vi ønsker å tilrettelegge for at nordnorsk ungdom er best mulig kvalifisert til å ta jobbene som kommer innenfor olje og gass i Nord-Norge fremover, klargjør hun.