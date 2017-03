– Det er denne kunnskapen vi trenger i fremtiden

Administrerende direktør i Abelia som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Håkon Haugli, var i Alta torsdag for å holde foredrag under NHO-konferansen, Made in Norway- på jobb for en grønn fremtid.

Tror gravemaskinkjørerne blir erstattet av roboter Ingenting i veien for at roboter tar over gravemaskinjobben i fremtiden, mener Oslo-direktør på Alta-besøk.

Direktøren tok tak i digitaliseringen og hvordan den vil erstatte mange arbeidsoppgaver i fremtiden. En ting var han klar på og det var at digital kunnskap bare blir viktigere og viktigere fremover, og om hvordan vi vil få økte klasseskiller dersom vi ikke i stor nok grad utdanner folk i riktig retning.

Samme som for 200 år siden

Etter foredraget sa Haugli, som er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, til Altaposten at han langt ifra er imponert over dagens skole, som han mener henger kraftig etter utviklinga i samfunnet for øvrig.

– Skolen er den samme i dag som for 200 år siden. Det er trist å se at nesten alle seksåringene gleder seg til å begynne på skolen, men det tar ikke lang tid før mange av dem begynner å kjede seg, hevder Hauglie, som mener skolen må starte med å fremme nysgjerrighet og kreativitet. Og med å kaste de gamle læreplanene og lage nye.

– Ikke dytt kunnskap i hodet på dem, men lag gode rammer for kreativitet og utfordringer. Det er opplagt at man lærer mer om snø ved å kjenne på den, enn å lese om den.

Han går langt i å mene at skolen i dag er skyld i at mange ikke fullfører skoleløpet.

– Systemet oppmuntrer til passivitet i for stor grad og vi tenker for snevert, sier Hauglie, som mener dagens skolesystem skaper tapere, fordi de ikke klarer å verdsette den kompetansen dagens unge besitter.

– Mange unge har stor kunnskap på digitale plattformer på grunn av spill og teknologiske dingser, men denne kunnskapen blir ikke verdsatt. Jeg mener ikke at ungdom bare skal sitte inne og spille dataspill, men man må anerkjenne deres interesser og deres kunnskap. Det er nettopp den kunnskapen vi vil få bruk for fremover, påpeker direktøren fra Oslo.

Hauglie viser til et eksempel fra Tromsø der en bedrift har satset på ungdommer som har droppet ut av skolen, og som sitter på gutterommene og spiller spill.

– Det var faktisk rørende å se at lederen i selskapet trakk frem en av guttene og sa: «Han her er den beste vi har». Det handler om synet på mennesket og om hva slags styrker og interesser de ulike har.