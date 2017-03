Tar til orde for storstilt plastrydding på Loppa-strendene

Loppa kommune har en formidabel strandsone og dermed masse skadelige plastmengder.

– Flere frivillige lag, foreninger og privatpersoner gjør hvert år en formidabel innsats med å rydde opp søppel i kommunens strandsoner. Loppa Høyre foreslår at kommunen tar ansvar for å få gjennomført ryggedugnaden «Strand- og elverusken 2017» sammen med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner, heter det i et brev fra Loppa Høyre, signert gruppeleder Ståle Sæther.

Den siste tida har det vært stor oppmerksomhet om forsøplingen av strandsonene. Regjeringen har satt av penger til aksjoner, blant annet for å bli kvitt plasten som akkumuleres i naturen. Miljø- og klimadepartementet har nylig utlyst 35 millioner kroner til opprydding av denne forsøplingen. Det kan blant annet søkes om midler til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av søppelet til godkjent mottak, med frist 16. mars.

– Kommunes ledelse oppfordres på det sterkeste til å søke tilskudd fra overnevnte ordning til denne ryddedugnaden. Det vil være god reklame for kommunen at våre strandsoner og elvebredder er ryddet for søppel, til glede for innbyggere, turister og andre besøkende i vår kommune. Loppa Høyre mener denne ryddedugnaden bør gjennomføres i løpet av mai måned, heter det i brevet til Loppa kommune.