Morgen-varsel fra Frank

EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H) snakket friskt om både grønt skifte, næringsutvikling, omstilling og den kommende industrimeldingen, men bidro med en wake-up-call da årets NHO-konferanse startet i Alta i morges. Bekymringen for at Finnmark er skolemessig i bakleksa er nemlig stor og kan få stor betydning for vår konkurransekraft.

– Det er beregnet at en guttunge som går ut av ungdomsskolen i Båtsfjord har ett år mindre skolegang enn en tilsvarende gutt i Oslo. Det er ikke for at vi er dummere, men det handler om lærerkrefter og rammebetingelser, var beskjeden fra den hjemvendte statsråden. Forskningen viser også at mange av elevene "går tapt" i overgangen fra grunnskole til videregående skole.

Bakke-Jensen benyttet anledningen til å forsvare karakterkravet på 4 for lærerutdanning, basert på at man ikke kan lære fra seg det man ikke kan.

– Dette er det viktigste yrket som trenger kvalitet og status, sa han i sitt oppvåkningsforsøk.