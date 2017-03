Kastet ut fra utested – Drapstruet dørvakta

Mannen i begynnelsen av 20-årene fra Hammerfest har nektet å godta et forelegg på 9.000. Saken skal derfor opp for Alta tingrett i mai.

Ifølge forelegget gikk han inn på et utested i Alta, til tross for at det var etter stengetid. Her ble bedt om å forlate av NN, som var dørvakt på stedet.

– På utsiden sa han til NN at han ville være død i morgen tidlig kl. 09.00 og at han skulle ringe Abdul, som skulle komme å ta livet av ham eller lignende, heter det.

I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 10.800 kroner, subsidiært fengsel i 22 dager.