Behov for 715 millioner

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel har sett nærmere på behovene for rassikting i Finnmark. I perioden 2018-2022 har de satt Hasvik og Berlgevåg/Tana øverst på lista over prioriterte prosjekter.

Fylkesrådmannen hadde i sin innstilling ei prioriteringsliste på ti veistrekninger med et beregnet behov på til sammen 715 millioner kroner.

I Hasvik er detl skredpunktene Flågan, Storbukta og Falkbergan som skaper bekymring og skal sikres.

– Vi ser et økt behov for rassikring i fylket. Det er nå viktig at vi jobber med å øke den statlige ramma til rassikring, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken, som også er nestleder i nasjonal rassikringsgruppe.

Av lokale områder som er inne på topp ti-lista finner vi Skillefjord i Alta, Hamnbukt i Loppa og Store Lerresfjord.