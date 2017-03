Disse små ble dumpet på trappa til veterinæren

Styreleder Kine Thomassen Østlyngen i dyrevernorganisasjonen «En siste sjanse» forteller at hun i dag, for andre gang på under ei uke, har blitt kontaktet av ansatte ved Allvet dyresykehus på Elvebakken. Nok en gang har noen satt igjen ei pappeske med kattunger på døra til veterinæren.

– Sist skjedde det forrige mandag. Da ble tre kattunger dumpa. Nå var det mor med tre barn, forteller Thomassen Østlyngen fortvilet.

– Ikke en god løsning

Thomassen Østlyngen legger ikke skjul på at hun synes det er fælt at folk kommer i en slik situasjon at de velger å sette fra seg forsvarsløse dyr. En handling som er et brudd på dyrevelferdsloven.

– Jeg velger å tro at det er på grunn av desperasjon og at de ikke vet hva annet de skal gjøre. Men det er uansett ikke en god løsning, og en straffbar handling, sier hun.

Hun opplyser også at saken har blitt meldt videre til Mattilsynet og vil bli politianmeldt.

I dyrevernloven paragraf 14 er det spesifisert et særskilt forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.

Veterinær Ane Holsted ved Allvet oppfordrer eier til å kastrere og ID-merke kattene sine.

– Slik at de unngår å havne i den situasjonen ikke kan ta vare på kattunene sine, sier hun og berømmer de frivillige i «En siste sjanse».

– Ta kontakt

Men når det først skjer at du som dyreeier havner i den situasjonen at katten, eller hunden for den saks skyld, blir gravid og du ikke aner din arme råd, så mener dyreverneren at du heller skal ta kontakt med noen fremfor å sette ut dyrene.

– Jeg anbefaler at folk tar kontakt med oss i «En siste sjanse», dyrebeskyttelsen, eller veterinær. For det er alltid noen som kan hjelpe og bidra. Ta heller kontakt enn å sette ut dyr. Vi ønsker også å hjelpe alle som måtte trenge det, sier hun og legger til:

– Hvis det er noen som ikke har kastrert katten sin fordi de sliter økonomisk, snakk med dem rundt deg. Plutselig har man noen som er villig til å hjelpe.

Ønsker tips

Skulle det være noen som sitter med tips, håper Thomassen Østlyngen at de tar kontakt.

– Enten hvordan de har havnet på trappa til veterinæren, eller hvor de hører til, avslutter hun.