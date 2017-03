Disse abonnentene vant festivalbilletter

Brukermarkedansvarlig Ann-Siri Vesterslett hos Mediehuset Altaposten kan komme med en aldri så liten gladmelding til 14 av mediehusets abonnenter. Disse 14 (se liste nederst) får en billett til Borealisfestivalens kick-off i kveld, inkludert visning av filmen Ishavsblod på kinoen klokka 18, etterfulgt av premierefest med mat og velkomstdrikke.

– Vi har hatt en aldri så liten trekning blant våre abonnenter som har registrert sin mailadresse hos oss, og som meldte seg på konkurransen. Til sammen 120 stykker meldte sin interesse, noe vi er godt fornøyd med, sier Vesterslett.

De 14 vinnerne må alle være raske på labben for å sikre seg billettene, Vesterslett forklarer at siste frist er klokka 15.30, og at disse skal hentes hos Mediehuset Altaposten.

Skulle du være en av våre abonnenter, men opplever at du ikke har fått invitasjon til å delta på konkurransen, så kan årsaken ligge i at vi ikke har fått din mailadresse, forklarer Vesterslett:

– Dersom du ikke har mottatt mail fra oss med invitasjon til å være med på denne konkurransen, så kan du sende oss en mail på kundesenter@altaposten.no - så skal vi se til at kundedatabasen vår oppdateres. Vi vil kjøre flere slike konkurranser i framtiden, og ønsker selvfølgelig at flest mulig av våre kunder skal få anledning til å delta her, sier Vesterslett til slutt.

Vinnerne av kveldens billetter til festivalens kick-off-fest er: