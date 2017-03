I forbindelse med Finnmarksløpet og Borealis vinterfestival settes Alta sentrum på hodet. Parkeringsplasser må stenges og veier sperres av.

– Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som skal ferdes i sentrumsområdene om å være tidlig ute og kjøre forsiktig. Vær obs på stengte veier og stengte parkeringsplasser. Så håper jeg at folk vil være overbærende med at vi må stenge av deler av sentrum slik, sier Tom Frode Hansen, arrangementskoordinator for Alta kommune.

– Er man sent ute til å se starten av Finnmarksløpet vil det bli stor kø i Markveien med kryssende hundespann og politisperring, så vi oppfordrer alle som vil se starten av Finnmarksløpet om å komme ekstra tidlig til sentrum på lørdag, sier han.

Vi er på taket av Amfi Alta, og skuer utover P3, der rigging og snøfylling allerede er igangsatt. Til helgen vil det være et yrende liv her. Hansen er stolt av positiviteten hos de kommuneansatte og hos næringslivet, ikke minst at man klarer å få alt dette til.

Rigging pågår

– Vi er i full rigging både i gågata, på torget og på parkeringsplassen P3 utenfor Amfi, forteller han.

Den øvre delen tilrettelegges for torg og Finnmarksløpet, mens den nedre delen av plassen deles i to og gir plass til matteltet.

– Så vi får bare en tredel av parkeringsplassen igjen. Den har vi bevart, fordi vi er nødt til å ta hensyn til næringslivet så de ikke taper omsetning, forteller han.

Alle næringsdrivende i området skal ha fått varsel om arbeidet, og ingen negative tilbakemeldinger er kommet inn.

– Næringslivet er veldig positive til det hele. Vi har en fantastisk dialog med dem, sier han.

Showkjøring fredag

Fra onsdag av snølegges deler av gågata, frem til Taverna'n. Siste varelevering til Parksenteret og Kunnskapsparken er torsdag formiddag, før gågata snølegges helt ut.

– Og fredag formiddag er det showstart fra Finnmarksløpet. Da blir det hundespann som går i trasé langs byløypa i sentrum og på Midtbakken. De løper først mot UiT, deretter i Åslia, via ungdomsskolen og Komsa skole, ned Midtbakken og til Kristianbakken med kryssing over E6. Så folk må være obs på dette på fredag, forklarer han.

I forbindelse med showkjøringa kan det også bli noe ventetid for biltrafikken.

Den store dagen

– Lørdag morgen stenges hele Follums vei, som er innfarten til helsesenteret. Da blir det bare ambulanse og de som skal til legevakt som slipper inn. Alle som vanligvis parkerer ved universitetet og bak helsesenteret må finne andre steder å parkere. Hele området er helt stengt til de siste hundespannene har kjørt ut, forteller Hansen.

Om noen må på legevakta, vil de møte stengt grind og må kjøre på gangveien. Men her skal det altså stå vakter og vise vei.

– Alle som har bilene sine stående ved UiT og Studentsamskipnaden og helsesenteret, blir berørt. Alle disse parkeringsplassene er leid bort, sier han.

Stenges ved Fagmøbler

Også Bjørn Wirkolas vei stenges, ved Fagmøbler. Her er det stengt hele lørdag formiddag, frem til siste hundespann.

– De som skal inn i parkeringshuset, må kjøre Markveien ned og inn Bjørn Wirkolas vei til parkeringshuset. Vi oppfordrer sterkt til å bruke parkeringshusene på Parksenteret og ved Amfi. Vi har sett at det har vært halvfullt der, mens det har vært kaotisk ellers i byen, sier han.

Etter starten lørdag er det bare øvre del av P3 som blir opptatt ut uka, mens resten åpnes som normalt.

Alta kommune har intensjonsavtale med Finnmarksløpet, som innebærer både økonomisk bistand og tilrettelegging.

– Vi har mange ansatte som går på jobb fra klokka 5 om morgenen og alle er positive til å bidra. Folk synes det er så bra for Alta sin del, så vi stiller med driftsavdelinga. Kommunen leverer sperregjerder, og bruker hjullastere og lastebiler til brøyting og frakting av snø, melder Hansen.

Om noen lurer på noe, ligger det fyldig informasjon på kommunens hjemmeside.

– Gjennom hele uke 10 må man være obs. Det blir begrenset fremkommelighet, da hundespann vil komme inn mot mål hele uka, sier Tom Frode Hansen.