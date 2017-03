Strømmer til folkehøgskolen

Aldri før har det vært så populært å gå på folkehøgskole.

Rektor for Alta folkehøgskole, Helge Ludvigsen, forteller at folkehøgskolen per i dag har104 elever i boks for kommende skoleår, mens tilsvarende tall i fjor var 64. På landsbasis er det allerede over 4700 elever som har takket ja til en plass på folkehøgskole neste høst.

– Regionen som vokser mest er Nord-Norge, fastslår rektoren.

Elever på folkehøgskole utgjør over 11 prosent av et årskull. Det er flere enn det Forsvaret har inne til førstegangstjeneste.

En mulig årsak til tilstrømmingen, tror Marit Asheim i Folkehøgskolene er at elevene slipper karakterjaget.

– Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående, og sier de ønsker seg et annerledes år før videre studier. Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjon til å lære videre, sier hun.