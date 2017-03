Båtforeninga i medvind

Alta Båtforening seiler fortsatt i sterk medvind, Sist torsdag førte årsmøtet to nye æresmedlemmer i protokollen. Peder Eirik Bergseng overtok lederklubba etter Ulf Jørgensen som ble utnevnt til æresmedlem sammen med Rolf Pedersen.

Lang fartstid

Pedersen og Jørgensen har begge lang fartstid i foreninga.

Rolf Pedersen var blant dem som kom inn i 1974 da Helmer Nielsen overlot båthavna til ABF.

Jørgensen hadde båt med seg fra Tromsø da han kom tilbake til Alta i 1982. Etter det har han vært medlem av styret i 26 år, som sekretær, leder og utvalgsleder.

– Dere har begge gjort en meget stor jobb for foreninga. Ulf som sekretær og leder og som sjef for bryggedansen i ti år, og Rolf som fagmann på mange områder i forbindelse med overtakelse av området, utbygging av moloen og økonomiske vurderinger i mange sammenhenger, uttalte Paul Pedersen, som overrakte blomster og plakett til de to nye æresmedlemmene.

Med dette har båtforeninga ti æresmedlemmer.

260 båtplasser

Alta Båtforening som ble etablert i 1974 har helt siden stiftelsen vært i utvikling på forskjellige nivåer, med overtakelsen av det store sjøområdet, bygging av klubbhus med festsal, og ikke minst bygging av det store bryggeområdet som nå teller 260 båtplasser.

Foreninga har faktisk den største marinaen i Nord Norge, får Altaposten opplyst, noen få båtplasser mer enn marinaen i Bodø.

Det går rundt 1,5 millioner ut og inn av regnskapet årlig. I fjor ble brygge tre fornyet, en investering på over millionen. Nå er ny vei til havna under bygging, og til sommeren vil det nye området mot vest bli planert. Pedersen Varmeservice monterer bensinfylling før sommeren, og dermed kan alle med utenbordsmotorer få det langt enklere.

– Det er alltid noe som skjer i havna som i løpet av året har mange besøkende, folk som benytter området til rekreasjonsturer. Derfor vedtok årsmøtet å selge nøkkelbrikke til alle medlemmer av foreninga, ikke bare til båteierne. Det er spesielt eldre medlemmer som har ønsket å kunne bruke kafferommet på en formiddags- eller kveldstur. Dette blir nå mulig, sier Jørgensen.

Venteliste

– Det er forøvrig ventelister på alle plasser i havna med størst trykk på de største plassene. I dag er det ikke mulig å utvide med flere båtplasser selv om det skulle være ønskelig. Alle som søker vil få plass etter en tid på venteliste, men det finnes nok noen som lar være å gå til båtanskaffelse nettopp på grunn av mangel på bryggeplass. Derfor er ikke en kommunal utvidelse av eksempelvis båthavna i Urnesbukta noen konkurrent for oss. Vi har dessuten slipp og andre fasiliteter som kommunen ikke kan tilby båteierne, sier Jørgensen som frasa seg gjenvalg etter 26 år i styret.