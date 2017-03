– Enighet om permanente tiltak

– Det er enighet om å gjennomføre både kortsiktige og permanente tiltak, heter det i referatet fra et arbeidsmøte om snøraset som gikk fra taket av hallen 25. januar.

Man er enig om at snøen som ligger på innsiden av gjerdet må fjernes omgående, for å hindre at et nytt snøras skal komme over gjerdet. Det gjøres samtidig en midlertidig avsperring av området foran hallen ved Kulturskolen.

Finnmarkshallen AS skal utarbeide en beredskapsplan for forebygging og aksjonering når det er rasfare. Planen skal inneholde rutine for fjerning av snø på innsiden av gjerdet, vurdering av utløsning av et kontrollert ras og rutine for avsperring av gang/sykkelvei. Rådmannen ber samtidig om at det foretas en utredning av etablering av et rassikringsgjerde på kulturskolesiden.