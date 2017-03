– Det dummeste jeg har hørt

– SV er et parti som skal sikre at alle uansett bakgrunn, eller hvor de bor i landet, skal ha de samme mulighetene til å sikre seg kunnskap. I en god skole er læreren det aller viktigste. Det er læreren også i skolen i Alta, og da må vi sikre at elevene i grunnskolen får sin undervisning fra kvalifiserte lærere, sier SV-leder Audun Lysbakken når han står foran Komsa skole, en av grunnskolene i Alta som opplever at klasser får undervisning av lærere uten godkjent utdanning.

– Blir ikke dummere

I Finnmark forsvinner det 200 lærere ut av skolen til pensjonistenes rekker i løpet av de nærmeste årene. Det skjer samtidig som det blir stadig færre i klasserommene hvor det utdannes nye lærere. På lærerutdanningen i Alta var det i glansårene opp mot 60 studenter. I dag er årskullene under 20, og det er nesten kun jenter/damer som tar lærerutdanningen.

– I en tid da det blir stadig vanskeligere å fylle opp studieplassene til allmennlærerutdanningen er svaret fra regjeringen å innføre et minimumskrav om fire i matematikk for å ta lærerutdanning. Du kan være et fantastisk lærertalent, ha kjempehøy snittkarakter fra videregående skole, men ligger du under fire i matematikk nekter kunnskapsminsiter Torbjørn Røe Isaksen deg å komme inn på lærutdanningen, fastslår Lysbakken og legger til:

– Mattekravet er det dummeste jeg har har hørt. Realiteten av vedtaket ser dere i Alta og Finnmark; heller en lærer uten utdanning enn en lærer med utdanning som ikke nådde kravet om fire i matte.

SV i front lokalt

I Alta har SVs varaordfører Anita Håkegård Pedersen vært den som politisk har tatt tak i situasjonen rundt lærerrekrutteringen. Stikkprøver i flere av Altas ungdoms- og barneskoler i november 2016, utført av Utdanningsforbundet, viste utstrakt bruk av ufaglærte. I Altapostens nyhetsreportasje i desember om lærerkrisen i Finnmark, kom det fram at det ved en av sentrumsskolene i skoleåret 2016 hadde vært ansatt en ufaglært som kontaktlærer i en periode på flere måneder. Vedkommende hadde heller ikke bestått eksamen fra videregående skole. Dette var ikke noe enestående eksempel.

– Det er fullstendig kollisjon mellom de kvalitetsmål vi har satt for grunnskolen i Alta, og at en altfor stor del av undervisningen gis av ufaglærte. Mange ufaglærte gjør en kjempejobb, og Alta er i en svært heldig situasjon som kan bruke lærerstudenter til å ta vikariat av kortere eller lengre tid. Det er all grunn til å tro at situasjonen er mye verre i andre kommuner i fylket som ikke har lærerutdanningen å spille på, sier Håkegård Pedersen.

Hun og Alta SV har foreslått at Alta kommune skal gi et stipend på 20.000 kroner per år til alle som tar lærerutdanning, og at kommunen iverksetter andre aktive rekrutteringstiltak.

– Vi har møtt liten entusiasme hos vår samarbeidspartner Ap, men har ikke gitt opp å få til et krafttak for lærerrekrutteringen. Fra SVs side ser vi behovet for stipend, men også aktive rekrutteringstiltak der læreryrket og lærerutdanningen framsnakkes. Vi har ekstremt dårlig tid, slår varaordføreren fast.

– Ap svikter

SVs toppkandidat i Finnmark, Kirsti Bergstø, peker på at eneste vei ut av krisen er at nasjonale og lokale myndigheter jobber sammen. Hun skryter av Hammerfest kommune som har iverksatt tiltaket som Alta SV foreslår; et kommunalt stipend til alle som tar lærerutdanning.

– Det gir et signal om at læreryrket er viktig, og kan gi litt ekstra motivasjon til å starte på lærerutdanningen. Samtidig er det viktig at vi får en nasjonal rekrutteringspolitikk til læreryrket, og et første steg må være å få fjernet mattekravet og få fylt opp studieplassene her i nord, klargjør Bergstø.

SV har forsøkt, og for bare ei uke tilbake satte de fram et forslag på Stortinget om å fjerne kravet om karakter fire i matematikk på videregående for å være kvalifisert for lærerstudiet. SV fikk med seg Senterpartiet og KrF, men Ap var med å stemme ned forslaget.

– Vi er svært skuffet over Ap, ikke minst når vi ser problemene med å fylle opp studieplassene. Under den rød-grønne regjeringen gikk bruken av ukvalifiserte lærere ned, men har økt kraftig etter at de blå-blå overtok, sier Audun Lysbakken som var en av forslagsstillerne.

Han gleder seg imidlertid over at Stortinget sluttet opp om forslaget om at lærerstudentene skal få en mentor med erfaring fra skoleverket for å takle overgangen fra studie til yrke. Veiledningsordningen ble enstemmig vedtatt.

– Mer mat, mindre lekser i norsk skole

SV fikk mye tyn da de foreslo at Norge skulle ta etter sine nordiske naboland og innføre et måltid på skolen.

– Ja, vi ble latterliggjort, men nå synes et flertall for skolemat å være innen rekkevidde. Både Ap og Senterpartiet ser at for mange er sunn mat ikke nødvendigvis noe de har med seg inn i skoledagen, og at et skolemåltid vil bety enormt mye for trivselen, spesielt dersom det også blir mer fysisk aktivitet i skoledagen. De blå-blå fjernet skolefrukten, som kostet like mye som tapet med økt taxfree, påpeker Audun Lysbakken som synes det er et paradoks at myndighetene heller velger mer alkohol for voksne enn frukt og sunn mat til elevene.

Han og SV vil ha en skole der lærerne slipper skjema- og rapporteringsregimet slik at lærerne kan konsentrere seg om å gi elevene kunnskap og læring. SVs skoledrøm er en skole uten lekser, noe som betyr en litt lengre skoledag og litt kortere SFO-tid.

– Lekser er sosial urettferdig fordi det er et enormt sprik i hva elevene får av hjelp hjemme med leksene, og hva de hjemme kan hjelpe elevene med. Derfor må elevene få hjelp på skolen til å kunne gjøre oppgavene, forklarer Lysbakken som tror frafallet vil minke og trivselen øke dersom skolen også kan tilby også praktisk anlagte elever mer enn kun teori.