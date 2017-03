– Ingen tid å miste

Uansett hvem som har æren for at Kvitberget boligfelt med 17 tomter nå snart er klart for utlysing, var det et enstemmig kommunestyre som vedtok detaljplanen. Nå legges planen ut til offentlig ettersyn i seks uker, og uten vesentlige innspill er posisjonspartiene klare til hyperrask utlysning.

– Med over 50 søkere til de fire siste tomtene i Tverrelvdalen som ble utlyst, vet vi tomtebehovet i dette området er enormt. Alt tyder på at tomtemangelen er akutt, og at vi må ta ekstraordinært grep, sier Otto Aas og får støtte hos Ap og gruppeleder Ole Steinar Østlyngen.

Grepet de vil ta er at straks reguleringsplanen er endelig stadfestet ber de om at tomtene lyses ut.

– De som får tomtene vil da spare tid og kunne komme i gang med bygging når feltet er ferdig opparbeidet. En slik løsning vil gi dem mulighet til å finne hustype, søke byggetillatelse og ikke minst skaffe seg finansiering i opparbeidelsesperioden, påpeker Aas og Østlyngen. De begrunner en slik arbeidsordre til administrasjonen med at tomtemangelen er prekær, og at det har tatt for lang tid å realisere eneboligtomtene i Alta øst.

– Svein har æren

Kvitberget er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligfelt med 15 eneboliger, men detaljreguleringen foretatt av Rambøll fant plass til 17 tomter. Alle sørvendt og plassert naturlig og høyt i terrenget. Feltet har umiddelbar nærhet til Tverrelvdalen skole, skiløyper og mye natur. Feltet ble avsatt i arealplanen så tidlig som i 2011, men det har vært liten vilje til å få det realisert. En av grunnene til dette er at utbyggingen av hovedavløpsnettet til Tverrelvdalen har vært satt som en forutsetning for både dette feltet, og nabofeltet Svennbakken. Det siste betydelig større med opp mot 70 eneboligtomter. Svennbakken er nå også inne i en tidlig planlegging, og i reguleringsplanen til Kvitberget er det tatt høyde for at adkomstveien kan kobles til Svennbakken boligfelt.

– Vi i Frp er veldig glad for at Kvitberget blir realisert, og jeg må berømme vår tidligere hovedutvalgsleder Svein Berg for at han fikk utløst byggingen av kloakken til Dalen. Det var en utfordring, og Svein fortjener ære som den som utløste feltet, sier gruppeleder i Frp, Bengt Rune Strifeldt.

Han viser til at partikameraten fikk satt søkelyset på nødvendigheten av flere tomter i området, og også fikk med seg hovedutvalget på å framskynde bevilgningene slik at kloakken ble fullfinansiert.

– Tatt for lang tid

SVs Otto Aas roser Frp for å ha blitt med på laget som nå får boligtomter i Tverrelvdalen realisert.

– Det er riktig at kloakken har vært nøkkelen til å få realisert både Kvitberget og Svennbakken. Jeg og SV har fått mye tyn for at vi har «plaget» kommunestyre og hovedutvalg med å få fortgang både i kloakk og planlegging av feltene. Da Frp satt i posisjon fikk vi et rød-grønt flertall ved at Venstre stemte med oss røde for å framskynde feltene i de årlige kommunebudsjettene. Da stemte blant annet Frp mot. Når det gjelder realisering av kloakken har jeg personlig tatt det opp en rekke ganger både politisk og i media. Det er ikke lenge siden Frp og Rut Olsen angrep meg og posisjonspartiene for å ha «sneket» kloakken til Dalen i køen slik at andre områder måtte vente på å få løst sitt behov, sier Aas og legger til:

– Nå synes jeg Frp må bestemme seg. Det viktigste er likevel at Frp, i likhet med flertallet i kommunestyret, nå har snudd og er for en satsing på kommunale boligområder både i Alta øst og Alta vest.

Nye felt snart klare

Flere hundre eneboligtomter kommer i løpet av et par år, lover posisjonspartiene. Skogheim/Bangjordet med totalt 90 boenheter, hvorav halvparten er eneboligtomter, er neste boligfelt som blir klarert ut av kommunestyret, og kan være klart for utbygging til sommeren.

– Vi jobber også hardt med å få Svennbakken i Tverrelvdalen realisert, selv om planleggingen her vil ta noe lengre tid. I tillegg har vi Ressebakken i Talvik og Kreta i Kåfjord. Arbeidet med å få realisert boligtomter i Alta Vest, Skoddevarrefeltet, er også prioritert. Her vil en realisering avhenge at ikke Statens vegvesen legger inn innsigelse, men mitt håp er at feltet skal kunne stå klart i 2020, sier gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen.

SVs Otto Aas, som i flere år har vært en pådriver for å få Svennbakken realisert som kommunalt felt, er optimistisk med tanke på dette feltet.

– Posisjonen er enig i at Alta kommune må i forhandlinger med Fefo for å få areal til ytterligere utvidelse av feltet, og vi vil vurdere å sette planleggingen ut til en privat konsulent dersom planavdelingen ikke har kapasitet, sier Aas.

Kommunalleder Oddvar Konst bekrefter at det jobbes med Svennbakken etter arbeidsorde fra formannskap/planavdeling. Kommunen er i kontakt med megler for å sikre seg grunn (to private grunneiere). Det er også bestilt geotekniske undersøkelser og utredninger fra tre steder i Alta; Svennbakken, noen områder i Kaiskuru og Amtmannsnes.