Mann tatt med narkotika

Operasjonsleder Bjørn Gunnar Johnsen ved politiet i Finnmark melder at det har vært en rolig natt for politiet i Alta og Hammerfest.

Uten førerkort

Like over midnatt ble en mann i 20-årene tatt for kjøring av bil uten gyldig førerkort. Politiet oppretter sak på forholdet.

Lagde bråk på utested

Like før klokken to måtte politiet rykke ut til et utested i Hammerfest. Dette resulterte i at en mann i 20-årene ble tatt med til politistasjonen. Mannen kan vente seg en anmeldelse for ikke å ha etterkommet pålegg om å holde seg borte.

Tatt med narkotika

Ved to-tiden i Alta sentrum kom en politipatrulje over en mann i 20-årene. Mannen ble pågrepet mistenkt for bruk av narkotika. Politiet oppretter sak.