61-åringen ble funnet død av forbipasserende fredag ettermiddag. Han lå da under vann.

Til VG sier politiet at mannen var på hyttetur i nærheten, og at han skulle krysse en bekk via ei bru.

– Det kan se ut som et hendelig uhell da brua han skulle passere, var litt smal, og at han var uheldig og kjørte utfor. Men vi ønsker likevel en obduksjon for å være sikre, sier operasjonsleder Svein Erik Jakobsen i Finnmark politidistrikt.

