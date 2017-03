Hammerfestingen skulle møte «13-åring»

Det er NRK Finnmark som melder at aksjonsgruppa Barnas Trygghet medvirket til at en mann fra Hammerfest i går ble pågrepet på vei til møte med barn.

– Vi har pratet med mannen på tre forskjellige 13-årige profiler, der han tilbyr 6000 kroner til samtlige for å møte han på et stevnemøte for så å ta turen på hotellet å se en film og kysse litt, skriver Barns Trygghet på Facebook.

Mannen skal ha tatt turen fra Hammerfest via Tromsø for å møte barnet. Mannen ble pågrepet på vei til hotellet i Oslo av politiet.

Roger Hjertø ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt bekrefter ovenfor NRK at Barnas Trygghet har bidratt til at en voksen mann er pågrepet.