Skabbrev observert i Åslia

En skabbrev er observert i Åslia og ifølge en beboer i området ser reven skrekkelig ut.

- Den er så syk at den sitt på ræva og kråker hakker på den, skriver beboeren på Facebook. Hun har lagt ut et bilde på Facebook, men samboeren understreker at dette bildet ikke er av den aktuelle reven.

- Men reven så akkurat lik ut. Den hadde ikke hår på kroppen og så skikkelig dårlig ut, sier mannen.

Olaf Opgård i viltnemda sier at han skal kjøre rett til Åslia og se om han ser reven.

- Denne må skytes. Sannsynligvis har den den ikke godt, og i tillegg så er den ekstrem smittsom, sier Opgård.

Skabbrev smitter ikke over på dyr, men hunder kan lett få smitten.

- Dersom hunden din får skabb må man til veterinær og behandle den. Det bruker å gå bra, sier Jon Håvar Haukland i Alta kommune.

Olaf Opgård ber folk som ser skabbrev om å ta direkte kontakt med han.

- Å gå omveien om politiet blir bare tidheft.