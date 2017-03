- Hva mener ordfører er riktig antall ansatte i Alta kommune?

Rut Olsen i Kystpartiet har sendt skriftlig brev til ordfører Monica Nielsen, der hun krever svar på en rekke spørsmål knyttet til antall ansatte i Alta kommune. Posisjonen har som kjent tidligere vært ute med kritikk av det tidligere blå/blå-styret, der de mener at det er ansatt flere hundre personer i løpet av 2011 og 2015.

Rut skriver i brevet:

- I forbindelse med dette stiller jeg ordfører følgende spørsmål:

1. Hvor mange ansatte og årsverk ble det økt med mellom oktober 2011 og september 2015?

2. Hvilke stillinger er økningen kommet innenfor?

3. Er ordfører enig med rådmannen, at det ikke er innenfor bryråkratiet/administrative stillinger som er økt i denne perioden?

4. Mener ordfører at noen av stillingene ikke var nødvendig å ansette, og eventuelt hvilke?

5. Politisk ledelse nevner flere ganger i media til at det kom flere hundre ansatte under det forrige styret? Tror ordfører det oppfattes som positivt eller negativt ovenfor de som ble ansatt i denne perioden?

6. Tror ordfører at nok ansatte har betydning for arbeidsmiljøet, mindre overtid og bedre tjenester til innbyggerne? 7. Hva mener ordfører er riktig antall ansatte og årsverk i Alta kommune. Er det for lavt, høyt eller passelig i dagens situasjon?