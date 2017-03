Fant tre millioner i en glemt ringperm

Nå kan Kautokeino kommune for alvor ta fatt på planleggingen av en flyplass i kommunen, for nær sagt ut av intet har det i følge lokalradioen GLR dukket opp en ringperm som forteller at det står tre millioner kroner på en konto som Forsvaret har gitt kommunen for mange år siden og som er øremerket til nettopp flyplass.

Kan sette i gang

Rådmannen i Kautokeino, Kent Valio, sier i en kommentar til avisa at pengene har vært kjent lenge blant tidligere ansatte i kommunen, men først nå har dagens ordfører blitt kjent med denne planleggingspotten, som var blitt betalt fra Luftforsvaret for 17 år siden i forbindelse med overtagelsen av flystripa.

GLR kunne i går melde at tidligere økonomisjef i kommunen, Anne Marie Gaino, som nå er rådmann i Nordreisa var kjent med disse pengene, men at kanskje ikke alle i administrasjonen kjente til at Forsvaret hadde gitt kommunen denne summen.

Kautokeino kommune kan dermed starte planleggingen av flypass, etter at de tre millioner kronene som Forsvaret overlot kommunen for mange år siden ble "funnet" i går, slik lokalradioen GLR kunne melde om i sin sending.

Ikke ny ide

Planene for flyplass i Kautokeino, der hvor den gamle krigsflystripa ligger, har bølget frem og tilbake i det politiske landskapet gjennom mer enn 30 år. Ikke så rent få ganger har ordførere, næringssjefer og rådmenn latt seg avbilde og filme oppe på den gamle flystripa med planene klare for å utrede. Fylkeskommunen har fått en arbeidsordre fra fylkestinget, der skal utrede nærmere spørsmålet om en ambulanseflyplass i Kautokeino, men det er ikke kjent hvor langt arbeidet med dette har kommet.

Pengene fra Forsvaret har aldri vært forsøkt skjult eller holdt unna den travle hverdagen i lokalpolitikken, for den har hvert år fulgt med regnskapene til kommunen, uten at noen har gjort noe vesen av det. Og det må vel være det som kan kalles å gå under radaren.

– Nå kan det kanskje bli mini-flyplass i Kautokeino, håper ordfører Johan Vasara.

Han sier de 3 millionene fra Forsvarsdepartementet åpner opp for store muligheter for kommunen.- Med det utgangspunktet har vi kapasitet til å satse stort i egen regi gjennom større låneopptak. Det forutsetter at vi får regionale myndigheter og gjerne Avinor på lag, særlig på den biten som går på ambulanseflyplass, sier ordføreren.