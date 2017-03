En død og en skadd i to alpinulykker i Bodø

En person er bekreftet død etter en ulykke i et alpinanlegg i Misvær i Bodø kommune. I tillegg skal en person være alvorlig skadd i en annen ulykke samme sted.

Ulykkene skjedde lørdag. Et redningshelikopter er på stedet, og politiet er på vei, opplyser Salten politidistrikt.

Ifølge Avisa Nordland har det skjedd to separate ulykker i Vestvatn alpinanlegg. Den ene skal ha vært et fall etter en utforkjøring, mens en person skal ha kjørt i et tre i den andre ulykken.

Alpinanlegget er stengt inntil videre. En skadd mann er fraktet til Nordlandssykehuset.

– Vi har fått inn en mann, der tilstanden er stabil. Mannen blir overført til Universitetssykehuset i Nord-Norge så fort det er mulig, opplyser Børre Arntzen ved Nordlandssykehuset.

Vestvatn alpinanlegg ligger sør i Bodø kommune, omtrent 75 kilometers kjøring fra kommunesenteret.