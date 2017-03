– Trærne tok av for traileren

Fredag ettermiddag var det en rumensk trailer som skar av veien like ved Pikefossen, omlag fire mil nord for Kautokeino. Utforkjøringer skjedde på en rett strekning da kanten gav etter. Sjåførene ble ikke skadet og de to rumenere ble fraktet til Kautokeino. Fredag kveld klokken 20 begynte Viking Redningstjeneste å berge traileren opp fra grøfta.

– Sjåførene klarte seg fint på grunn av mye snø og trær som tok av i utforkjøringer, men om de hadde gått ut noen meter før, kunne de havnet i det dypere elveleiet. De har hatt litt flaks, mener redningsmann Heikki Saari til Altaposten.

Han sier videre at farten heldigvis også har vært lav så bilen ikke havnet altfor langt til skogs. Dekkene på traileren ser bra ut.

– Dette blir en grei økt på 4-5 timer, men mye trær gjør det litt kronglete å få luftputene på plass, og vi vet ikke hvor lenge vi må ha veien stengt når vi starter å rette opp og dra traileren på veien. Vi har fått lov å stenge veien i fire timer og det kan hende vi bruker alle de timene, sa Saari fredag kveld.