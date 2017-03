– Det her er jomfrunettet mitt

– Søsteren min har sydd det på skolen, så nå står vi og venter på at dem skal komme å dele dem ut, forklarer Linda Marie.

– Man må jo få varene med seg hjem, også må man ha søppelposer. Så det blir noen poser etterhvert, innrømmer Audhild Isaksen, som også står klar og venter på et tøynett, sammen med datteren sin Linda Marie.

– Dette er mitt første tøynett. Det er jomfrunettet mitt, sier Sætrum, som innrømmer at hun frem til nå kun har brukt plastposer. Og hun er ikke alene.

En av kundene på Joker i Tverrelvdalen som fikk utdelt et flott håndsydd tøynett denne uka var Gro Anita Sætrum.

Elevene som har sittet pal foran symaskinene den siste tida går i femte klasse ved Tverrelvdalen skole. De har hatt plast som tema hele dette skoleåret. I tillegg til å plukke plast og besøke søppelfyllinga, har de også sydd tøynett.

– Vi har brukt gamle gardiner og sydd handlenett for at folk ikke skal bruke så mye plastposer, forklarer 11 år gamle Ørjan Heimstad, som stolt overrekker et fargerikt nett til bestemor Liv Thomassen.

Ørjan forteller at grunnen til at plastnett ikke er bra er at det ofte ender opp ute i naturen. Og der gjør posene stor skade.

– Dyr kan spise det, sier Ørjan, som selv er blitt mer bevisst på å ikke bruke mer plast enn nødvendig.

– Når man er i butikken trenger man ikke kjøpe de grønnsakene som er pakket inn i plast fire ganger, sier Ørjan som heller ikke forsøpler ute i naturen.

– Hvis det ikke er søppeldunker i nærheten putter jeg papiret i lomma og tar det med meg hjem, sier han.

– Hvilken pose skal plast i?

– Det er hvit, eller blå kanskje.

– Det er blå.

– Ja, det var det jeg tenkte, sier femteklassingen.