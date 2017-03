Regjeringen vil ha tunnel på værutsatt veistrekning

I dag inviterte regjeringspartienes lokale politikere og stortingsrepresentanter til pressekonferanse på Kvængangsfjellet. Her var også Alta-politikerne godt representert med blant annet toppkandidat Bengt Rune Strifeldt (Frp) og andrekandidat for Høyre, Marianne Haukland.

– Utbyggingen av E6 over Kvænangsfjellet er et viktig prosjekt og må sees i sammenheng med Europavei-prosjekter i Nord-Troms og Alta Vest som nå er i ferd med å bli avsluttet, klargjør Haukland som har hatt prosjektet svært høyt på sin personlige ønskeliste i forhold til NTP 2018-29.

Både hun og Bengt Rune Strifeldt understreker at det nå leveres på en infrastruktur som er svært viktig for Finnmark. Prosjektet Kvænangsfjellet er delt i to byggeprosjekt hvor Kvænangstunnelsen vil komme først.

– At prosjektet er dratt fram og kan få oppstart snarlig er svært viktig for å knytte landsdelen tettere sammen. Flaksehalsen som nå fjernes er betydelig. E6 over Kvænangsfjellet er stengt 45 dager i året, men tunneler og utbedringer vil gi hundre prosent regularitet. Det er viktig for varatransporten til Finnmark, klargjør Strifeldt.

Start i 2018

Ifølge Haukland og Strifeldt er byggestart satt til 2018 for Kvænangstunnnelen som egentlig er del 2 av prosjektet, men hvor oppstart først gjøres her fordi massebruk fra tunnelen vil gjøre byggetrinn 1 kostnadseffektiv. Dette trinnet er kostnadsberegnet til 1,1 milliard kroner. Del 1 som ligger nærmest Nordreisa blir igangsatt straks Kvænangstunnelen står fedig. Også her er det snakk om tunnel, men også en litt lengre veistrekning. Kostnadene vil beløpe seg til 500 millioner kroner for dette byggetrinnet.

Roser satsingen

Heltidspolitiker for Ap og leder av hovedutvalget for samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken, jubler for sine politiske motstandere i den blå-blå regjeringen for at de er funnet plass til å ruste opp E6 over Kvænangsfjellet.

– Til tross for at veiprosjektet er utenfor finnmarksgrensen er det likevel et svært viktig prosjekt for Finnmark. Når det løftes inn i NTP betyr det at transportkorridoren E6 inn i Finnmark vil bli rustet opp. Flaskehalsen vil bli fjernet og innfartståra til Finnmark vil da framstå med høy standard helt fram til Alta, sier Bakken.

Det er Altaposten som bringer han nyheten om at det pågår pressekonferanse på Kvænangsfjellet hvor prosjektet blir presentert.

– Jeg vet ingenting om hvor raskt prosjektet blir realisert, og om det er satt av nok penger, men tar det som en forutsetning, klargjør Finnmarks «samferdselsminister».

Mer til Finnmark

Så langt har det vært smått med lekkasjer i forhold til Finnmark. Rett nok er det klart at oppgradering av Skarvbergtunnelen har fått plass i NTP i den første fireårsperioden. Det er en gammel lovnad, og tidligere statssekretær Bård Hoksrud (Frp) var allerede i 2014 ute og signaliserte framskyndet oppstart. Det ble det ikke noe av, men nå blir tunnelarbeidet igangsatt og har fått en kostnadsstipuleringen på 723 millioner kroner i forslaget til ny NTP som regjering skal legge fram før påske.

– Det bekymrer meg at prosjektet ikke ser ut til å være fullfinansiert. Tidligere anslag lå på 850millioner kroner, påpeker Geir Ove Bakken.

– Jeg kan ikke så mye om tekniske detaljer, men jeg tror at prosjektstipuleringen er tatt ned med bakgrunn i erfaringene fra Alta Vest der tunneler har blitt bygd vesentlig rimeligere enn beregningene, kontrer Haukland.

Bakken er svært glad for at Kvænangsprosjekte er prioritert, men forventer at mange nye prosjekt i Finnmarks løftes inn i NTP, og da i første tidsdel av planen. Han har registrert at regjeringen har lagt seg på høy ramme, men også at de fleste lekkasjene omhandler svært dyre prosjekt i sør og få i nord.

– Løftene og signalene har vært mange tydelige. Skarvbergtunnelen er et gammelt prosjekt, men vi forventer at arbeidet med transportkorridoren finskegrensen - Hammerfest kommer inn med prosjekt første del. Det samme gjelder bypakken i Hammerfest hvor kommunen har gjort sin del av jobben med å si ja til bompenger, klargjør Bakken.