Kokke-talent fikk overraskelse på 10.000 kroner

– Ingen tvil om at det var fortjent. Han har et brennende engasjement for i faget og har en plan for hvordan han kan bli blant de aller beste, og ikke minst tro på at han faktisk kan bli det. Samtidig er han ydmyk av natur, begrunner Asbjørn Sandøy, som overrasket Jens-Christian Fagerheim med utnevnelsen i forbindelse med fylkesmessa for Ungt entreprenørskap i Alta.

Han overrasket med en sjekk på 10.000 kroner.

– Disse pengene kommer garantert godt med når den første lærlinglønna på Statholdergaarden tikker inn på konto til høsten, påpeker Sandøy.

I den nye kategorien Årets Kokkejævel kunne elever som deltar i prosjektet melde seg på i kategorien, opplyser Ungt entreprenørskap. Som Altaposten meldte torsdag var det Gastromagi UB fra Kirkenes vgs som ble vinner av matprosjektet Finnmarksmat i fremtiden.