Kan komme NTP-løsning for flyplassen

Lekkasjene har støtt i kø landet over etter at regjeringspartiene Høyre og Frp ble enige med støttepartiene Venstre og KrF om en avtale om Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-29. Men i Finnmark har det manglet med lekkasjer om viktige samferdselsprosjekt. Overfor Altaposten bedyrer gruppelederne for Høyre og Frp i Alta, Marianne Haukland og Bengt Rune Strifeldt, at de ikke har fått noen signaler fra sentralt hold om prosjekt i Finnmark som blir løftet inn i første del av transportplanen.

– Jeg kan bare si hvordan min ønskeliste ser ut. Den toppes av rullebaneforlengelsen for Alta Lufthavn, og er en sak som vi tverrpolitisk fra Alta har jobbet mye med. Personlig har jeg investert mye arbeid og kontakt mot sentrale politikere i Høyre for å få aktualisert dette prosjektet. Alta kommune har lagt et grunnlag med å ta i bruk overskuddsmassene fra E6 til utfyllingen slik at totalkostnadene for prosjektet er redusert med et par hundre millioner kroner. Her er jeg sterk både i håpet og troen uten at jeg vet noe, klargjør Haukland.

Hun sier utvidelsen av rullebanen har hatt høy prioritert i Høyre, og personlig hos henne selv.

– Det vil bety enormt mye for både privatpersoner og ikke minst reiselivsnæringen at vi kan sikre en stamflyplass i Alta uten operative begrensninger.

Skarvbergtunnelen

Altaposten vet at kollega Strifeldt har jobbet aktivt opp mot sentrale samferdselspolitikere i Frp, og at det er spilt inn spesielt fem prosjekt, hvor også oppgraderingen av E6 over Kvænangsfjellet har fått fokus. I dag slapp nyheten om at prosjektet har fått plass i første del av NTP med tunnelbygging og veier til en pris på 1,6 milliarder kroner.

– Jeg tror ikke det stopper med dette viktige prosjektet for Finnmark. Uten at jeg vet noe, tror jeg at flere prosjekt i Finnmark vil bli presentert før NTP endelig legges fram før påske.

– Tror du forlengelsen av Alta Lufthavn vil bli å finne i NTP?

– Vi har i alle fall jobbet hardt for prosjektet som vi mener er svært viktig

Ikke fullfinansiert

Oppgradering av Skarvbergtunnelen har fått plass i NTP i den første fireårsperioden. Det er en gammel lovnad, og tidligere statssekretær Bård Hoksrud (Frp) var allerede i 2014 ute og signaliserte framskyndet oppstart. Det ble det ikke noe av, men nå blir tunnelarbeidet igangsatt og har fått en kostnadsstipuleringen på 723 millioner kroner i forslaget til ny NTP som regjering skal legge fram før påske.

– Det bekymrer meg at prosjektet ikke ser ut til å være fullfinansiert. Tidligere anslag lå på 850millioner kroner, og det ser ut til å mangle over 125 millioner kroner, sier Geir Ove Bakken.

– Jeg kan ikke så mye om tekniske detaljer, men jeg tror at prosjektstipuleringen er tatt ned med bakgrunn i erfaringene fra Alta Vest der tunneler har blitt bygd vesentlig rimeligere enn prosjekteringen, kontrer Haukland.

Forventer mer

I fylkeskommunen har også Geir Ove Bakken ei kort liste med prosjekt i Finnmark som han forventer blir løst i NTP. Han vil bli svært skuffet dersom det ikke kommer prosjekt på transportkorridoren finskegrensen - Hammerfest allerede i første del tidsperiode av NTP.

– Det er fullt mulig og realistisk at RV 93 og Kløfte-prosjektet framskyndes til oppstart i 2021 eller 2022. Tidligere oppstart er neppe realistisk. RV 94 inn mot Hammerfest er viktig, og det vil være svært merkelig om Hammerfest bypakke ikke løftes fram. Her har bystyret i Hammerfest gjort positive vedtak om medfinansiering/bompenger.

– Hva med NY E6 gjennom Alta?

– Det vil være en positiv overraskelse om den kommer, men det mest realistiske er at regjeringen forteller hva Alta kommune må gjøre for å få veien realisert, og da tenker jeg på en avklaring om en realisering avhenger av bompenger, klargjør Geir Ove Bakken.

Han fokuserer på utbyggingen av fiskerihavner i Finnmark hvor kun to prosjekt ligger inn i fagetatenes prioriteringer, begge i Øst-Finnmark.

– Kysten av Finnmark er helt avhengig av gode og trygge fiskerihavner, og selv prosjekt under 50 millioner kroner er sterkt etterspurt.