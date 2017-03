Helbredelse uten religion

Da det i mai 1984 var Geir Eldes tur til å få sin russedåp på utestedet Chess i Alta, minnes vi at han feiret russeluen med å slå baklengs salto på gulvet. Han var ekstremt sprek. Ti år senere hadde feil kosthold gjort sunnheten selv til nær helsemessig ufør. Det var liten grunn til at bunntrente Geir Elde (52) skulle bli syk, men i 1995 raknet det altså helt.

– Jeg havnet i en arbeidsmessig krise. Migrenen var så sterk at jeg ble tunghørt. Den tok fra meg førligheten i en arm, og jeg pratet utydelig, minnes Geir, som også fikk sterke symptomer fra den arvelige bechtereven.

Eldes kolossale trenings- og aktivitetsnivå var indirekte problemet; som så mange topputøvere spiste og drakk han karboladet «dritt» for å dekke energibehovet. At han var en medfødt sukkermons bidro til krisen. Elde trappet noe ned på arbeidsbyrden, men viktigst, han kastet seg inn i et kosthold som på kort tid renset vekk migrene og andre plager. Nå 22 år senere er han et levende leksikon på kosthold og mosjon, og driver privat praksis i Bjørnæsbygget hvor folk kommer for ernæringsterapi og hjelp til kursendring.

Tommelen er udda

Nylig holdt Elde foredrag på biblioteket om betennelsesdempende omega-3 versus betennelsesfremmende omega-6. Begge er fett, bare så flytende at vi kaller dem oljer.

– Jeg håpet på 40, det kom 120 for å høre, sier han, og bekrefter at sammenhengen er like akseptert blant forskere som at jorda er rund. Mange sykdommer er betennelser, så vi må få i oss mer omega-3 oljer for å motvirke, sier han, og viser oss flasken. Tran. Tre spiseskjeer om dagen i starten for enkelte av pasientene.

– Sukker da?

– Der spiser jeg også tre spiseskjeer. Om året. Til julebaksten, sier han, og ergrer seg grønn over at 5 om dagen formuleres som «5 frukt eller grønnsaker om dagen». Han viser oss hånden og griper om tommelen.

– Tommelen er udda. Den er frukten om dagen. De andre fire er grønnsakene, sier Geir, som er dypt skeptisk til mel, særlig hvetemel. La gå, han spiser ei brødskive til frokost, men deler den i to og bugner på med pålegg og alltid noe grønt. Ofte dropper han frokosten. Kroppen er ikke dum, sier han, og er det noe den får mer enn nok av, så er det energi.

Helt sykt

– Bensintanken er så stappe full at det renner over, men ingen ting annet funker. Det mangler smøring i lagrene, forgasseren er druknet og motoren har skjært seg. Likevel tror vi løsningen er å pøse mer bensin på tanken. Det er helt sykt, sier Geir, som med stort mot setter pasientene på rause doser med vitaminer, mineraler og andre sporstoffer. For å restaurere den nedsarva bilen.

Elde sier han møter pasientene med respekt for de vaner de kommer med til konsultasjon, og at han i stedet for aggressiv formaning, prøver å dra litt i glidebryterne. Ta vekk 20 prosent av det verste i den ene enden, og føye til 20 prosent av det beste i den andre. Plusse på litt mosjon. Feite folk er ikke late, sier han. Det fins flere grunner enn vi aner til at folk legger på seg, sier han. Eksempelvis pasienter som mer eller mindre ubevisst velger å bli tykke for å senke faren for en ny voldtekt.

– Hva med bær?

– Helt nydelig. Kjør på.

– Meierivarer?

– Ekte er greit. Fløte og rømme og ost og ekte yoghurt naturell. Minst mulig raffinert og pasteurisert og den typen etterbehandling. Dropp melka.

Fiber fra grønt

– Hva med boller, kaker og brus. Seigmenn, kjeks, troika, potetgull, sportsbar?

– Glem det. Søtsug gir seg fort.

– Egg?

– Helt topp. Kan faktisk fjerne søtsuget, sier Geir, som elsker salat i alle fat. Fiber, sier han, skal hovedsakelig komme fra grønnsaker. Det skal hovedsakelig ikke komme fra kornprodukter.

– Hvordan klarte du å få i deg nok energi til triathlon etter å ha lagt om til sunn mat?

– Jeg spiser mer næringstett mat nå enn da jeg tvangsspiste frokost og drev med sportsdrikker og sportsbarer. Energi er ikke problemet i vårt kosthold, sier han, og ber oss merke oss at frokost på engelsk betyr å bryte fasten. Breakfast.

– Vi faster hver natt når vi sover. Det er flott å utvide den fasten. Kroppen er ikke dum, den er bare plugget igjen og tappet for mineraler og sporstoffer på grunn av alt for mye energi fra helt feile kilder. Den tåler ofte en feil faktor, men stabler du faktor på faktor, da bryter den sammen.

– Men det lar seg fikse. Bare man slutter å si; jeg bør endre noe, og starter å si; jeg skal endre noe, sier Geir Elde.