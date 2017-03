Bygges av Alta- entreprenør

– Vi er optimistiske for at vi vil nå budsjettet. Det har vist seg at de justeringene man har gjort, har bidratt til å få prisen ned. Dette til tross for at anbudet er en totalentreprise, noe som er dyrere enn den entrepriseformen man valgte sist, sier styreleder og leder i byggekomiteen, Raymond Robertsen, i en pressemelding.

Forventet byggestart for det nye hovedkontoret er rundt 1. juli. Rammen for det aktuelle anbudet er på 26,5 millioner kroner. Totalrammen for byggeprosjektet er på 48,2 millioner kroner.

– Prosjektet har gjennomgått flere justeringer etter at byggekomiteen og styret bestemte å avlyse den første anbudsrunden høsten 2016. Bygningen er redusert noe i størrelse til cirka 900 kvadratmeter fordelt på to etasjer, samtidig som det legges opp til et mer nøkternt materialvalg, opplyser Robertsen.