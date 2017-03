– Rutine og kløkt som er enestående

– Et virkelig stort øyeblikk, sier Geir Roger Bakken, leder i Tverrelvdalen IL, stafettheltens idrettslag.

Han er daglig leder for XL-bygg og stengte portene i halvannen time i dag. Mens stafetten gikk med bygdas og byens store skihelt på sisteetappen, var det kun en ting som gjaldt; alle mann inne på matrommet foran TV-en, med vafler og kaffe.

– Det er fantastisk å ha en som setter oss på kartet på den måten. Og se på den måten han gjør det på; han er en kald fisk, det er en rutine og en kløkt som er enestående, sier Bakken.

– Trodde du han var på dette nivået, ikke minst mentalt?

– Ja, det trodde jeg, men jeg fryktet at russeren var sterkere enn det han var. Da jeg etter halvgått løp så at Finn Hågen fortsatt var sterk, da skjønte jeg at det var en mulighet.

– Hvordan tror du det er å gå med hele nasjonens gullkrav på sine skuldre?

– Det er nok knalltøft, men han viser at det går an å bli verdens beste fra Tverrelvdalen, og det er en kjempeinspirasjon for oss som bor i Dalen, i Alta og i Finnmark.

– Er dette det største som har skjedd Tverrelvdalen IL?

– Ja, jeg kan ikke tenke meg at noe kan rangeres høyere. Finn er en kjempeflott figur å ha i idrettslaget, både i fotball og ski. Når han er hjemme om sommeren og er med og trener og spiller noen kamper så betyr det masse for alle rundt, sier TIL-leder Bakken.