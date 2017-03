– På heltid for å gjøre ingenting

Gruppeleder for Frp, Bengt Rune Strifeldt, er både overrasket, irritert og nesten litt forbannet over at de politiske organene i Alta kommune står og trør luft.

– Etter at ordfører Monica Nielsen og Ap inntok ordførerkontoret er de politiske prosessene stoppet nesten helt opp. For oss er dette et alvorlig varsko om at lokaldemokratiet settes ut av spill. Det er fullstendig tørke når det gjelder politiske saker, og både hovedutvalg og faktisk helt opp til kommunestyret møtes vi for å behandle ei saksliste med kun én og to saker, påpeker Strifeldt.

I posisjonen blir dette kraftig tilbakevist og tallene som legges fram viser at antall saker til politisk behandling har økt kraftig etter at de blå-grønne forsvant ut av rådhuset. (Se Monica Nielsen tilsvar på slutten av saken).

– Ingen nye

Strifeldt er ikke den eneste av opposisjonspolitikerne som reagerer på sakslista til møtene blir stadig kortere. I siste hovedutvalgsmøte for oppvekst og kultur var den én sak på lista, i helse og sosial to saker og i næring, drift og miljø fire saker. I kommunestyret mandag er det kun to saker, resten av dagen avsettes til folkevalgtopplæring.

– Da jeg kom inn i politikken i Alta reagerte jeg på hvor mange saker, hvor mye det var å sette seg inn i. Det var under ordfører Laila Davidsen og en borgerlig politisk ledelse. Da igangsatte vi store prosjekt som alle ble grundig politisk behandlet. Nå er det vel kun ett av disse prosjektene som ikke er ferdigbehandlet, og det er helseutbyggingen i Alta Sentrum. Mitt inntrykk, som også avspeiles på sakslistene, er at det ikke produseres prosjekt. Det igangsettes lite, sier Høyres gruppeleder, Marianne Haukland.

– Hva gjør de?

Politiske saker er tørket vekk, og nå lurer opposisjonen hva heltidspolitikerne gjør for å fylle dagene. Både Haukland og Strifeldt synes det er merkelig at hovedutvalgslederne må være frikjøpt i 40 prosentsstilling så lenge det ikke finnes politiske saker.

– Vi må ha lov å spørre hva de gjør når de er på rådhuset. Det skjer jo veldig lite politisk, påpeker Haukland.

– En ting er at hovedutvalgslederne synes å være arbeidsledige, men jeg synes faktisk det er verre at hele hovedutvalg innkalles for å bruke en hel dag på å behandle én, to eller noen svært få saker. Dette er en utrolig ressurssløsing, tordner Strifeldt.

– Men det settes opp store orienteringssaker i tillegg til sakslista?

– Ja, det er vel å bra at administrasjonen får fortelle hva de jobber med, men vi møter primært for å diskutere politikk og finne fram til de beste løsningene for Alta. Da vi styre var det mange saker, og en dynamisk politisk prosess mellom administrasjon, politisk ledelse og ulike politiske nivå.

Får ikke svar

Gruppelederen til Frp er frustrert over at ordfører Monica Nielsen ikke vil, eller evner, å gi svar på forespørsel knyttet til møteplanen. Ifølge Streifeldt er det lagt opp til en rekke møtekollisjoner som gjør det vanskelig for Alta-politikerne å kjempe på to fronter for kommunen. De som både er fylkespolitikere og kommunepolitikere opplever at møtene lokalt er satt på samme dag som de skulle ha møtt i organ i fylkeskommunen.

– Jeg føler ikke at vi har fått svar, og vi er flere politikere fra Alta som både er politisk aktive i lokalpolitikken og fylkespolitikken. Noen av oss har tunge verv på begge arenaene, forklarer Bengt Rune Strifeldt.

– Grunnløs påstand