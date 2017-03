– Helt sinnssyk stemning

– Helt sinnssykt, det var helt rått, helt rått, fy f... for en stemning! Helt vilt! Jeg gratulerte akkurat mamma Ragnhild Krogh her inne, og ho var helt satt ut. Vi er alle satt ut. For en opplevelse, sier Mannsverk, som er i Lahti sammen med to arbeidskolleger fra Statoil på Melkøya, og sto sammen med hundrevis av nordmenn og finner da Finn Hågen Krogh kontrollerte inn stafettgullet etter en sisteetappe som begeistret og imponerte en hel skiverden.

– Det var dette jeg snakket om da vi bestilte turen hit ned; at vi skulle få med oss stafetten og en Finn Hågen som gikk for gull på sisteetappen. Og det var akkurat det vi fikk. Det var et vanvittig liv på tribunen, også finlenderne jublet med oss. De ville heller ha norsk enn russisk seier, sier Mannsverk.

– Dere norske feirer litt i kveld?

– Ja, litt.