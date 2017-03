Tok selfie av forsoningsmøte

Alta SV fikk null respons av årsmøtet i Finnmark SV, nominasjonskomiteens foreslåtte andrekandidat Kaja Kristensen fikk stryk av partikameratene og SV går til valg med ei stortingsliste uten Alta-politikere blant topp ti. Samtidig har Tommy Berg bedt styret i Finnmark SV bekrefte eller avkrefte at han har tillit som partiets samferdselspolitiske talsmann i Finnmark. Så langt har styret i Finnmark SV holdt seg taus og ikke signalisert tillit.

– Jeg snakker veldig gjerne med Tommy og Kaja når jeg er i Alta, og i går passet det godt å ta en prat om den kommende valgkampen, forklarer Bergstø.

– Var det et vellykket forsoningsmøte slik bildet du har lagt ut på Facebook kan tyde på?

– Det var ikke noe forsoningsmøte. Vi har hatt et personlig godt forhold og har det fortsatt. Det er ingen knute på tråden for å si det sånn, sier Bergstø. Med sin posisjon som 1. kandidat skal hun forsøke å overbevise altaværingene om å stemme SV til tross for at partiet framstår som likegyldig til sykehustilbud og akuttjenester for Alta-regionen. Det nylige avholdte årsmøtet var heller ikke villig til å behandle en uttalelse der Alta SV ba om støtte til VargsundXpressen med to rotasjoner.

– Dessverre nådde ikke Alta SV fram. På meg virker det som at det for deler av partiet er det viktigste å hindre at politiske forslag som ivaretar innbyggerne i Alta blir SV-politikk. Bare Alta ikke får noe så sier SV gjerne farvel til velgerne og mandatmulighet, sa Tommy Berg i en kommentar etter årsmøtet.

Etter gårsdagens møte med stortingsrepresentanten og 1. kandidaten er ikke Berg like villig til å utdype sin frustrasjon.

– Jeg kan bekrefte at vi tre hadde et møte for å snakke om valgkampen. Ut over at vi hadde det hyggelig vil jeg ikke kommentere noe av det politiske som ble tatt opp. Det overlater jeg til Kirsti.

– Bergstø sier dere diskuterte valgkampen. I og med at dere smiler så bredt på bildet er det vel naturlig å tro at dere fikk lovnad om støtte til VargsundXpressen og akuttilbud?

– Snakk med Kirsti. Dette vil jeg ikke si noe om i fare for å si noe galt, fastholder Tommy Berg.

Det eneste toppkandidat Bergstø vil si er at både akuttilbud, bedret helsetilbud for altaværingene og VargsundXpressen var blant temaene som ble tatt opp. Hun er imidlertid klar på at både Tommy Berg og Kaia Kristensen kommer til å være entusiastiske støttespillere for henne og SV, noe som vil bidra til å kapre stemmer i Alta.

– Begge to ser at SV er viktig for å få en god skole i Finnmark og at vi skal kunne ta vare på miljøet. Jeg ser lyst på valgkampen i Alta, klargjør Kirsti Bergstø.

Ikke minst er hun svært godt fornøyd med besøkene hun har hatt i Saga barnehage, på Sandfallet Ungdomsskole og Alta videregående skole torsdag. Her fikk hun møte tillitsvalgte og fikk gode innspill rundt SVs politikk.