Prisdryss til ungdommen

Det var Table Duo UB fra Vadsø som sikret prisen som beste ungdomsbedrift under den store mønstringen i Alta. Det betyr at de også er kvalifisert for NM i Lillestrøm i mai.

– Dette er flotte representanter for ungdomsbedriftene i Finnmark. Det blir svært spennende å se hvordan de gjør det under det nasjonale mesterskapet, heter det i en pressemelding fra Ungt entreprenørskap.

Deres suksess er et multifunksjonelt bord, som også kan brukes som et tørkestativ. Perfekt for elever og studenter som bor i små hybler, eventuelt i bobiler eller lugarer.

– Vi går for gull i NM, er den offensive beskjeden fra gjengen. Nærmest kom Miljøkrutonger UB fra Kirkenes vgs. på 2. plass og God Sommer UB fra Båtsfjord private vgs. på 3. plass.

I matklassen gikk seieren til Gastromagi UB fra Kirkenes vgs. De vinner en tur til Milano og den berømte hotell- og kokkeskolen Carlo Porta.

Jørn Iversen i ishavskraft delte ut prisen til beste selger, nemlig Sondre Klemetsen i Capsen UB. For han blir det en tur til Canada for å delta i Next Generation Leaders Forum i august..

