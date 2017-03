Kritisk til droneforbud

Forsvarets nei til droner under Joint Viking vekker reaksjoner. Forsvaret fikk gjennom et ekspressvedtak som totalforbyr bruk av droner i hele Vest-Finnmark fra 28. februar til 15. mars. Dette uroer UAS Norway, hvor daglig leder Anders Martinsen reagerer på det store handlingsrommet Forsvaret her har fått. Noe de i følge ham ikke tidligere har hatt.

– Skal medier og andre brukere fly med drone, må de spørre Forsvaret om lov. Vi er ikke uenige i at de har et behov for restriksjoner, men vi er svært uenige i måten dette har kommet i stand på, sier Martinsen til Altaposten.

Når og hvorfor?

Forbudet rammer en hel næringen, sier han, og nevner mediebedrifter, kraftselskaper, entreprenører, boligfotografer og andre.

– Det kan vel tenkes at eksempelvis media heller ikke ønsker å opplyse til Forsvaret om hvor, når og hvorfor vil bruke drone i sin redaksjonelle virksomhet, sier Martinsen.

– Bekymringsfullt synes jeg det også blir når Forsvaret innen 48 timer etter at de har henvendt seg til Luftfartstilsynet får vedtaket gjennom og publisert på Lovdata, sier Martinsen.

Forbyr droneflyging over Vest-Finnmark Forsvaret setter ned foten.

Han tror dette er nær norgesrekord i kjapt vedtak, og når det i tillegg framgår fra saksdokumentene, sier han, at Luftfartstilsynet ikke finner det nødvendig å gjennomføre en høring, så mister alle sin mulighet til å fremme sin mening.

– Forsvaret har hatt planer om øvelsen i lang tid, likevel kommer dette forbudet opp uten forvarsel. Det kommer under radaren og uten noen mulighet for de profesjonelle droneoperatørene til å planlegge, beklager han.

Ivar Moen er talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, og har uttalt til NRK at droneforbudet er nødvendig av hensyn til flysikkerheten under øvelsen.

– Sikkerheten det viktigste

– Droneforbud i to uker er en grei pris å betale så forsvaret trygt kan øve, mener en av Altas mest erfarne dronebrukere, Hans Idar Haldorsen

– Forsvaret ønsket ikke dette totalforbudet for å hindre Altaposten, Kraftlaget eller Finnmarksløpet fra å jobbe. De ønsket det så 14-åringen som fikk drone i julegave skal få beskjed av foreldrene at nå er det helt forbudt å fly. Jeg tror det var grunnen til at de gikk så massivt ut med forbud, sier Hans Idar Haldorsen, landmåler av yrke, og selv med bakgrunn fra Forsvaret. Haldorsen sier han skjønner at noen kan reagere fordi forbud og lovendring kom så fort på plass, men tror det klokeste er å avdramatisere.

Satt på bakken

– Jeg syns ikke dette midlertidige droneforbudet under Joint Viking er urimelig. Akkurat som Røde Kors og politiet må forsvaret øve. Vi lever i en verden som krever forsvar, og det er vi som gjennom våre politikere har bedt dem gjøre det, sier Haldorsen, som er autorisert RPAS 2 droneoperatør og bruker drone aktivt i jobben.

Han minner om at også modellflyvning er satt på bakken, fordi Forsvarets bekymring går på sikkerheten for de jagerfly- og helikopterpilotene som skal inn i området og ut på oppdrag nå fram mot 15. mars da det hele er over og forbudet fjernes.

Ring dem

Haldorsen vektlegger at forsvaret har oppgitt telefonnummer dronefolket kan ringe, og at søknad om å få disp til å fly vil bli kjapt behandlet.

– Det er viktig å følge reglene, og har man oppgaver som må løses med drone, så kan man ringe forsvaret og be om tillatelse. Dette løser seg i praksis, sier dronepiloten.