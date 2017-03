– Nå er det livsfarlig i fjellet ute på kysten

Torsdag tar Trond Olav Olsen ved Tappeluft Opplevelser kontakt med Altaposten for å advare mot det han mener er meget skumle snøforhold i fjelltraktene i kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

– Jeg har ferdes i fjellene i bra mange år nå, og kan ikke huske at vi har hatt slike forhold som nå. Det har vært flere perioder gjennom januar og februar med mildvær, etterfulgt av nysnø. Den ene mildværsperioden hadde vi 11-12 plussgrader og regn, noe som må ha slått langt oppover fjellene. På grunn av dette ligger det et kjempeflott glidesjikt i snøen nå, og med snøfallet vi hadde sist helg, så frykter jeg at det er svært skumle forhold i fjellet. Jeg vil si det er livsfarlig i fjellet langs kysten nå, sier Olsen.

Flere drar til fjells

Advarselen han går ut med er ikke tilfeldig timet. For med stadig bedre og mer stabilt vær på fjellet søker både ski- og scooterfolk utover.

– Vi vet jo at det kommer mer og mer folk både på ski og scooter, som skal ut for å ta fjellene langs kysten i bruk. De siste årene har vi sett en enorm vekst i antall brukere av fjellet, og vi ser at noen har lite erfaring samtidig som de legger ut i områder de ikke kjenner fra før av. Da kan det fort oppstå farlige situasjoner. Og i år, med det spesielle været vi har hatt, så finner jeg det riktig å slå alarm, sier Olsen til Altaposten.

Skal litt til

Skredekspert Bjørn Michaelsen sier til Altaposten at spesielle værforhold, slik Olsen skisserer, ikke automatisk fører til høy skredfare.

– Nå har jeg vært mye bortreist selv den siste tiden, og har ikke tatt forholdene her ute i øyensyn selv. Jeg vil derfor ikke overprøve det Trond Olav sier, overhodet ikke. Men på generelt grunnlag er det mange faktorer som spiller inn før skredfaren øker. jeg kan heller ikke si at det er spesielt skredfarlig i området, sier Michaelsen.

– Det er en del forskjellige forhold som skal til før skredfaren øker. Og vi ser at det kan være store forskjeller i et geografisk sett lite område. Jeg har eksempelvis vært i Mathisdalen og Leirbotn nå nettopp, i Mathisdalen ser jeg at folk kan vente seg overraskelser ved neste snøfall - i Leirbotn tåles et snøfall bedre før det blir fare for skred.

Han ber folk følge med på varslingstjenesten varsom.no. I skrivende stund er Vest-Finnmark og Nord-Troms merket med faregrad 2, hva angår snøskred.

Michaelsen sier at han tar sikte på å få tatt seg en tur utover mot Langfjorden-området i løpet av helga, og at han kanskje kan komme med oppdatert informasjon mandag.