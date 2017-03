– Behov for en som bryr seg

Otto Erik Aas (SV) tar over som styreleder i Alta krise- og incestsenter etter Bengt Rune Strifeldt (Frp) som har sittet i fire år.

– Bengt Rune har gjort en god jobb, men etter to perioder var det kanskje på tide med litt nytt blod. At det er en posisjonspolitiker synes vi er bare positivt, sier daglig leder ved det kommunalt eide krisesenteret for Alta og Loppa, Gunn Andersen.

– Hva jeg forventer av Otto? Jeg forventer at han stiller opp for oss og bidrar til å trekke styret i riktig retning. Vi har behov for en styreleder som bryr seg.

Småstuss Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt har trivdes godt i rollen og han har blant annet vært med på å kjempe frem en handlingsplan, når det gjelder forebygging av incest og seksuelle overgrep i Alta kommune.

– Jeg var litt overrasket over at jeg ikke ble spurt om å stille til gjenvalg, men samtidig har jeg full forståelse for at posisjonen velger den kandidaten de vil. Jeg vil jo heller ikke sitte i styret dersom jeg ikke har tillit, sier Strifeldt.

– Jeg regner med at det forrige politiske styret i Alta valgte Bengt Rune fordi han representerte et av deres parti, så det er vel ikke så merkelig at politisk ledelse nå velger en av sine «egne» politikere, mener Otto Erik Aas og føyer til:

– Det kan kanskje være en styrke at krisesenteret nå har en styreleder som sitter nær de politiske beslutningene, og jeg håper jo at jeg kan bidra til å påvirke til det beste for krisesenteret.

Viktig samfunnsinstitusjon

Han er iallefall klar til å ta fatt på oppgaven.

– Krisesenteret er en viktig institusjon i samfunnet og selv om dette ikke dreier seg om de artigste sakene, så er dette en del av samfunnets skyggeside, som vi må forholde oss til. At vi politikere setter oss inn i hva krisesenterets arbeid går ut på, er like viktig som at vi vet hva som foregår innenfor eksempelvis barnevernet, sier Aas, som ikke visste hvor krisesenteret holdt til før han møtte Altaposten i Bukta tirsdag denne uka.

– Jeg vet ikke så mye mer enn det som jeg har fått via media, men jeg gleder meg til å sette meg inn i arbeidet, sier han.

Alta krise- og incestsenter består av krisesenteret og underavdelingen Smiso (Senter mot incest og seksuelle overgrep), som tilsammen har syv årsverk fordelt på 13 stillinger. I januar i år fikk Vest-Finnmark regionråd en innføring i Smisos arbeid. Blant annet var Wenche Derås fra Kvalsund tilstede, for å fortelle om hvordan hun ble misbrukt som barn og hvordan Smiso i Alta har hjulpet henne.

– Dette er et så viktig tilbud at alle kommuner burde hatt det, mener Otto, og legger til:

– Men skal vi serve de andre kommunene er det også rimelig at de betaler for tilbudet.

– Ja, helt klart. Vi er i gang med å prøve å få til et samarbeid, som blant annet går ut på at våre folk på Smiso reiser rundt og holder kurs i andre kommuner, sier Andersen.

Profesjonalisert

Gunn Andersen sier at det har skjedd enormt på feltet siden hun startet for 17 år siden.

– Da var det kun jeg som hadde fast ansettelse, jeg jobbet i en 30 prosent stilling. Resten var frivillige, sier hun og forteller at tilholdsstedet var i Kongleveien. Og det var det iallefall ingen som visste.

– Det var slik før at det skulle være hemmelig adresse og ingen skulle vite hvor vi holdt hus, sier hun.

– I dag er det helt annerledes. Vi har åpen adresse og holder Åpen dag en gang i året. Vi vil ufarliggjøre det å bo på et krisesenter. Samtidig har vi selvfølgelig 100 prosent taushetsplikt og beboerne har full diskresjon, sier sosionom Yvonne Pedersen.

Livets harde skole var nok

Drifta av krisesenteret har gjennomgått en stor profesjonaliseringsprosess.

– Før var krisesenteret et kvinner hjelper kvinner-tiltak, mens i dag inkluderer også hjelpen menn, sier Yvonne Pedersen.

– Og der det før nærmest var bannlyst med utdannelse, tro det eller ei, er vi i dag forpliktet til å ha folk med utdannelse som jobber ved krisenterene, sier Gunn.

– Det var liksom litt sånn før at det skulle holde med livets skole og en dose omsorg?

– Ja, ha-ha, det var litt sånn. De med utdannelse ble bare sett på som folk som kom og forstyrret i arbeidet. Men personlig har jeg aldri skjønt den holdninga, sier Andersen, som også påpeker at kravene til krisesentertjenesten er skjerpet inn fra helsedepartementetes side.

– Nå må vi vise til innholdet og til hva vi gjør. Det holder ikke å si at vi har et krisesenter.