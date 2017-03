Wæraas får ikke førsteretten

Det skriver avdelingen for samfunnsutvikling i sitt svar på Fefos henvendelse, etter at Habil Utbygging, ved Tore Wæraas, i januar søkte Fefo om opsjon på å få regulere og bygge ut det framtidige boligområdet.

– Vi regulerer gjerne området, det er neppe naturlig at det er en kommunal oppgave. Opsjonsbestemmelsene er slik at det er først til mølla, sa Wæraas til Altaposten for to uker siden.

– Vi har startet utarbeidelse av områderegulering for Lille-Komsa og kan ikke gi tilgang til én aktør på et område som kan bli delt opp i flere forskjellige boligfelt. Mulig tildeling skal skje etter særskilte kriterier, der alle aktører som har muligheten kan melde interesse. Vi anbefaler derfor at det ikke gis opsjon på området, skriver kommunen.