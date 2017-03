Smalt sammen i Kirkeveien

Rundt klokka 15.20 onsdag kolliderte to personbiler i krysset Kirkeveien-Kirkebakken. Etter hva Altaposten fikk opplyst ble det ikke personskader, kun materielle skader på de to kjøretøyene. Politiet var likevel på stedet for å bistå de involverte.

Hvem som har skyld i trafikkuhellet er to bilførerne uenige i. Ifølge den ene bilføreren, en kvinne, var det fører av den andre bilen, en mann, som var skyld i ulykka.

– Han hadde vikeplikt for meg. Som jeg forsto på han, så klarte han ikke å stoppe, og dermed endte det med en kollisjon, sier kvinnen.

Den mannlige bilføreren og kompisen hans har en annen oppfatning av saken:

– Han skulle kjøre ut på veien, og så kuttet hun svingen såpass mye at hun kom over i hans felt, og de kolliderte. Han mener det er hun som har skyld i at kollisjonen skjedde, sier kompisen til bilføreren, som fungerte som tolk overfor Altaposten.

– Men det blir vel uansett opp til forsikringsselskapene å ordne opp i dette nå, legger kompisen til.