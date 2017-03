NTP-milliarder til Nord-Norge

Ny flyplass i Bodø og bompenge-ja i Tromsø gjør at milliardene sitter løst foran fremlegget av Nasjonal transportplan i morgen. Regjeringspartiene Høyre og Frp har forhandlet i lengre tid med støttepartiene Venstre og KrF om størrelse og prosjekt som skal inn i planen for 2018-2029

– Jeg er meget godt fornøyd med den avtalen vi har kommet frem til og jeg gleder meg veldig til at vi skal legge den frem på torsdag, klargjorde Venstre-leder Trine Skei Grande til VG tirsdag kveld. For Finnmarks del har det vært smått med lekkasjer.

Samler de borgerlige

De strategisk og nøye planlagte lekkasjene som har vært presentert flere stedet i landet har blitt mottatt med jubel. Målt i milliarder vil neste transportplan bli den mest omfangsrike noensinne. Politiske kommentatorer i riksmedia er samstemte om at samferdselssatsingen som nå legges i NTP har bidratt til en samling på borgerlig side, og ny entusiasme og bedre samarbeidsklima.

– Lekkasjene tyder på regjeringspartiene med støttepartiene har blitt enige om å ta inn mange store og dyre prosjekt for jernbane, vei og flyplasser. Jeg håper sterkt på at viktige veiprosjekt og flyplassinvesteringer i Finnmark får sin løsning, men må si at jeg er veldig foruroliget av at alle lekkasjene om NTP gjelder prosjekt fra finnmarksgrensen og sørover, sier stortingsrepresentant Kåre Simensen fra Alta og Finnmark.

Spilt inn flyplassen i Alta

Simensen bekrefter imidlertid at han og Ap er satt på sidelinjen og har små muligheter til å presse på for å få finnmarksprosjekt med i NTP.

– Dersom regjeringspartiene og støttepartiene har lagt alle brikkene gjennom sine forhandlinger, vil behandlingen i Stortingets transportkomité ikke få særlig betydning. Når jeg så dette tok jeg derfor kontakt med KrFs Hans Fredrik Grøvan som har vært klar og tydelig på at det må komme en løsning for forlengelsen av rullebanen ved Alta Lufthavn, og at Alta kommune må få tilbakebetalt kostnadene for utfyllingen og bruk av overskuddsmassene fra E6-utbyggingen vest for Alta, klargjør Simensen.

Grøvan har vært sentral i forhandlingene med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Frp-fraksjonen i transportkomiteen.

– Venstre og Abid Raja har også reist spørsmål om flyplassutfyllingen i Stortinget. Raja har hatt en sentral rolle i forhandlingene. Dersom KrF og Venstre virkelig ønsker en løsning har de nå hatt makt til å få på plass en politisk løsning. Dessverre har lokale politikere i Frp og Høyre sittet helt rolig og ikke lagt to pinner i kors for å få inn Alta Lufthavn i NTP, så jeg er bare betinget optimist, klargjør Simensen.

Toppkandidat for Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, sier at Simensen utmerket godt vet at han og Frp har jobbet hardt for flyplassløsning, men at de ikke til nå har fått gjennomslag verken hos Frp-fraksjonen i transportkomiteen eller i samferdselsdepartementet.

– Blir det en løsning, vil jeg hevde at den jobben Frp lokalt har gjort har hatt stor betydning, sier Strifeldt.

Kommer veier

TV2-nyhetskanalen meldte i sin oppsummering av forhandlingene om NTP at det var enighet om flere veiprosjekter i Finnmark, uten at disse ble nærmere konkretisert. En rekke kilder fra regjeringsmiljøet Altaposten har vært i kontakt med vil, eller kan ikke, bekrefte meldingen fra TV2. Tre prosjekter med betydning for Finnmark blir imidlertid pekt ut som sannsynlige. Det ene er en videreføring av RV 94 fra Arisberg til Hammerfest, en strekning som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gikk langt å signalisere ville komme allerede da han åpnet utbyggingen av strekningen Skaidi - Arisberg. En framskynding av RV 93 og Kløfta peker pekes også ut som en naturlig prioritering. Det prosjektet som hevdes å ha lavest odds for å bli realisert er imidlertid oppgraderingen av E6 over Kvænangsfjellet, en av de siste proppene på E6 inn mot Finnmark.

Milliarder til Nord-Norge

Lekkasjene om flere viktige prosjekt i Nord-Norge skaper jubel for regjeringens NTP. Bodø skal få ny flyplass, en flyplass som flyttes 900 meter i forhold til dagens. Der den eksisterende er skal i framtiden huse en en helt ny bydel. Den nye flyplassen er et spleiselag mellom Stortinget, Avinor og frigjorte midler fra eiendomssalg. Prisen er rundt fem milliarder og av dette lover statsminister Erna Solberg 2,4 milliarder i bevilgning fra Stortinget. Det betyr ventelig at både Mo i Rana og Hammerfest kan se langt etter statlige kroner og prioriteringer i NTP for sine flyplassprosjekt.

På veisiden var den store saken i nord at politikerne i Tromsø får betalt for å ha sagt ja til bompengefinansering av den nye innfartsåra til Tromsø. Spleiselaget mellom bilistene og Staten vil realisere første del av E8 inn mot Tromsø og har en prislapp på 2,2 milliarder. Av dette bevilger Stortinget 1,45 milliarder kroner. Denne strekningen ventes å stå ferdig i løpet av tre år. Samtidig setter regjeringen av av penger til konseptvalgutredning (KVU) av Tindtunnel og Ullsfjordforbindelse, men de to sistnevnte prosjektene skal ikke vurderes til NTP før neste revisjon om fire år.

Høy ramme

Rundt 370 innspill og ønsker fra hele landet er blitt spilt inn til Samferdselsdepartementet i den formelle høringsrunden. Det er knyttet spenning til hvilken ramme for pengebruk regjeringen vil legge seg på. I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner. En høyest mulig ramme gir størst mulighet til å få flest mulig lokale prosjekter gjennom, og lekkasjene tilsier at rammen blir høy, over de 932 millionene som fagetatene hadde som sin høyeste ramme.