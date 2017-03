Fikk inn 8.300 kroner

– De 150–200 fremmøtte på treningskampen mellom Alta IF og Tromsdalen UIL var, hver og en, med og støtte Hilde Amundsen i hennes kamp mot sykdommen MS. Overskuddet fra kampen ble på 8.300 kroner, opplyser Petter Oseberg i Alta IF.

– Som klubb er vi svært glade for at så mange kom og støttet både Hilde og herrelaget, og vi håper at dette kan være med og bidra til at Hilde får den behandlingen hun trenger. Vi vil også takke Finnmarkshallen som droppet halleien til dette oppgjøret, sier Oseberg videre.

Det er mange som har engasjert seg i Hilde Amundsens kamp for stamcellebehandling i Russland. Monasalongen ga nylig 15.000 kroner, og hun nærmer seg nå målet om 500.000 kroner - som er prisen for behandlingen.