Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble tirsdag enige om reindriftsavtale for det nærmeste året, med gyldighet fra 1. juli.

– Jeg er veldig glad for enigheten. Avtalen prioriterer tiltak som gir økt omsetning og slakting av reinkjøtt, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Han mener avtalen gir grunnlag for økt inntjening for reindriftsutøvere.

I tråd med regjeringsplattformen er det lagt opp til en prioritering av tiltak som støtter opp om økologisk bærekraft, opplyser departementet.

Rammene for avtalen er på 118,6 millioner kroner, en økning på 4,1 millioner fra inneværende avtale.