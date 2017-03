Disse 300 får trekke blant kremdøgnene

Fra 11.00 i dag fikk Frank Halvorsen og Rune Østlyngen, tradisjon tro, æren av å lese opp de 700 heldige lakseentusiastene som ble trukket ut først under årets trekning. Opplesingen, som foregikk etter en alfabetisk liste, tok for seg de 300 øverste, deretter de som havnet blant plassene 301-700.

Noen vinner år etter år.. Sjekk fjorårets lister her!

Lista over de 300 første, i alfabetisk rekkefølge, finner du under her.

Lista over de nest-heldigste, de som får trekke fra nummer 301 til 700, finner du her.

Til sist er lista – inkludlert plassering – over de som befinner seg på plass nummer 701 til og med 3.749 å finne dersom du klikker deg inn her