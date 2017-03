Avviser at han bløffet Tromsø-journalister

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser at han bløffet da han ble stilt konkrete spørsmål om innholdet i Nasjonal transportplan i Tromsø tirsdag.

– Jeg har i løpet av mine mange år i media aldri opplevd maken til uforskammethet og frekkhet, sier den erfarne TV 2-reporteren Egil Pettersen til Nordlys.

Sammen med journalister fra Nordlys og iTromsø skal Pettersen gjentatte ganger ha spurt statsråden om han kom med nyheter om E8 da han tirsdag ankom Tromsø sammen med stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Eksklusiv avtale

– Kent Gudmundsen er opptatt av å vise fram fylket og regionen, og jeg skal oppdatere meg på blant annet arbeidet med bompengepakken i forbindelse med bymiljøavtalen og diverse andre prosjekter, sa statsråden ifølge Nordlys.

I realiteten hadde de en avtale med NRK, som skulle få E8-nyheten eksklusivt.

– Det er veldig vanlig å selge en sak til enkeltmedier, og vi ville gi dette til NRK sånn at vi skulle få TV på det. Det er en høy terskel for å få det, og da må vi prioritere NRK. Tanken vår var at de andre mediene uansett ville komme etter, sier Gudmundsen til Medier24.

Avviser bløff

Solvik-Olsen er oppgitt over medienes framstilling av saken og avviser bestemt at han bløffet eller løy for journalistene.

– Jeg har ikke løyet, men valgte heller ikke å bekrefte på direkten at vi var i Tromsø for å selge inn en sak til NRK om to timer, sier samferdselsministeren til NTB.

Han viser til at det er helt normalt at enkeltsaker selges inn til utvalgte medier.

– Denne gang var det NRK, mens TV 2 fikk nyheten om E18 inn til Oslo. Men da det ble klart at flere hadde fått nyss om hva som kom til å skje, valgte vi å ringe tilbake etter 15 minutter og invitere alle til et pressetreff. Ærlig talt, dette er en tøvete sak å slå opp, sier han.

Reagerer

TV 2 ville ikke komme til den improviserte pressekonferansen.

– Ikke etter at vi blir forsøkt bløffet på den måten. At en folkevalgt og en statsråd rett og slett lyver om hvorfor de befinner seg på en flyplass, hører ikke hjemme noe sted, sier Pettersen.

Også Nordlys' sjefredaktør Helge Nitteberg reagerer kraftig på framgangsmåten og kaller det et "kalkulert angrep på den frie pressen". Han setter saken i sammenheng med kontroversene Nordlys har hatt med Frp og justisminister Per-Willy Amundsen.

– Det faller på sin egen urimelighet. Jeg har aldri snakket om en boikott av Nordlys. Og hvorfor skulle i så fall en slik boikott ramme TV 2? spør Solvik-Olsen. (©NTB)