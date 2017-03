– Si ja til bompenger

Ny flyplass i Bodø og bompenge-ja i Tromsø gjør at milliardene sitter løst foran fremlegget av Nasjonal transportplan i morgen. Regjeringspartiene Høyre og Frp har forhandlet i lengre tid med støttepartiene Venstre og KrF om størrelse og prosjekt som skal inn i planen for 2018-2029.

Alt tyder imidlertid på at avlastningsveien, eller «Ny E6» gjennom Alta som kommunestyret har vedtatt å kalle veien, ikke er inne i verken den korte eller lange tidsrammen av NTP. Det får avtroppende stortingsrepresentant for Ap, Kåre Simensen, å bønnfalle kommunestyret om å gjøre det som er nødvendig for å få realisert veien.

– Alta kommune er nødt til akseptere bompengefinansiering av avlastningsveien hvis vi skal få den realisert. Etter min mening er det ingen alternativer til realisering av veien. Å utsette beslutningen om avlastningsveien vil etter min mening også sette utviklingen av Alta på vent. Det er en stor risiko, og derfor bør Alta kommunestyre bidra en avklaring så raskt som mulig. Neste mulighet til å få veien inn i NTP er om 12 år, klargjør Simensen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har flere ganger nærmest lovet, eller gitt klare signaler, på at Staten skal ta regninga for Ny E6 gjennom Alta, og har sagt at dagens E6 er håpløs med nedsatte fartsgrenser og syv rundkkjøringer. I NTP bygger Solvik-Olsen enorme veiprosjekt med betydelig andel bompenger. I Oslo må bilistene ut med åtte av 10 kroner for det nye veiprosjektet, mens også andelen bompenger for den nye veien inn mot Tromsø er betydelig.