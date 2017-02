18-åring tapte i lagmannsretten

Hålogaland lagmannsrett har valgt å opprettholde Alta tingretts dom mot tenåringen fra Alta. Han ble i Alta tingrett dømt til 45 dager samfunnsstraff med en gjennomføringsperiode på 90 dager for fire forhold, som tok sted 8. mai i fjor.

Hovedpunktet i dommen var at han den aktuelle dagen i Alta, grunnet høy hastighet, ble forsøkt stanset for kontroll. Når en av to politibetjenter gikk ut i vegbanen og ga stopptegn, akselererte 18-åringen mot politibetjenten, slik at politibetjenten måtte gå til siden for å unngå å bli påkjørt.

– Lagmannsretten finner det klart at tiltalte gjennom å kjøre rett mot politibetjent NN forhindret henne i å utføre en tjenestehandling, og at handlingen rammes av straffeloven. Lagmannsretten finner det også bevist ut over enhver tvil at tiltalte handlet forsettlig. Tiltalte har erkjent at han så at politibilen hadde blålysene på og at politibetjenten ga stoppsignal. Lagmannsretten legger til grunn at tiltalte forstod at han gjennom å kjøre ATV-en direkte mot politibetjenten ved bruk av vold hindret henne i å utføre sin tjenestehandling, heter det i dommen.