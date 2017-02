– Uheldig slagside i alvorlige saker

I etterkant av pågripelsen og siktelsen av den barnehageansatte Alta-mannen, i oktober i fjor, ble det gjennomført både informasjonsmøter, pressekonferanse og sendt ut informasjon i tilknytning til saken. Men etter hvert som etterforskningen har glidd fram har politiet bare kommet med små drypp med informasjon om status.

Altaposten har ved en rekke anledninger kontaktet politiet med forespørsel om oppdateringer, uten å få dette.

Ingen korrigering

Forsarer Håkon Helsvig mener at den samlede publisiteten i stor grad bidrar til å skape en slagside i alvorlige saker:

– Tidlig gikk politiet i gang med en pressekonferanse, som ble dekket av media. Kommunen sendte ut melding om at det var «avdekket» overgrep. Ordføreren sa at dette er en «trist sak» for Alta. Politiet sa det var «tatt beslag», og etter hvert kom det fram at det skulle «tas flere avhør».

– Men så lar politiet det for eksmpel gå tid før de sier at det i beslaget ikke ble gjort funn som kunne gi grunnlag for noen mistanke. Det er uheldig. Med bakgrunn i publisiteten som har vært i saken, så blir det lett til at han er forhåndsdømt, sier Helsvig.

Forsvarer avgjørelsen

Politiinspektør Svein Tore Nilsen er ikke enig med Helsvig:

– Jeg mener det vi og kommunen gjorde i starten var viktig og riktig, nemlig å gå ut med den informasjonen vi mente var riktig å gi ut. Når vi har å gjøre med en sak som i sin karakter er så alvorlig, så er det viktig å gå ut med så mye informasjon som mulig, sier Nilsen, som henviser til Svein Erling Mikalsen for ytterligere informasjon om sakens status. Mikalsen tok ikke telefonen da vi ringte tirsdag.

Stort informasjonsbehov

Ansvarlig redaktør i Altaposten, Rolf Edmund Lund, er enig med politiinspektør Nilsen i at det er viktig å gå ut med informasjon på et tidlig tidspunkt, ikke minst i alvorlige saker.

– Allmenheten har et stort informasjonsbehov i den innledende fasen når slike saker «sprekker». Men det er vel så viktig for balansens del at allmenheten også får ta del i sakens progresjon, herunder også dersom etterforskningen avdekker forhold som kan være til siktedes gunst. Om ikke kan et skjevt inntrykk fra innledningsfasen, i denne saken den innledende pressekonferansen, befeste seg ute hos folk. Det er under alle omstendigheter ikke heldig, sier Lund.