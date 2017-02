– Pinlig uten saker

Frp synes det er ille at det kun er behandlet en eneste politisk sak på Sametinget siden september.

– Kaoset har gjort at plenum siden september i fjor ikke har behandlet mer enn én eneste politisk sak, nemlig budsjettet i desember. Det er mer enn pinlig sier gruppeleder Aud Marthinsen.

Hun mener Sametinget er blitt en arena for spesielt interesserte.

– En andedam der det plaskes og skvaldres mye, men lite blir gjort, hevder Frp-politikeren. Et flertall i plenumsledelsen har foreslått nyvalg av alle organer under plenumssamlingen i mars.

– Det vil da kun ha betydning på én samling før valget og nytt sameting trer sammen. Altså en helt meningsløs symbolhandling, som det heller ikke er sikkert får flertall. For å få nyvalg må NSR og Samer sørpå skaffe flertall i plenum, og det er et stykke unna. Og dersom man begynner å rikke på dette – hva om det da kommer mistillit mot rådet igjen? Det kan bety et helt år uten at det er behandlet en eneste politisk sak! Det er ikke rart at folk mister tillit til sametinget når man holder på med slik intern kjekling hele tiden, skriver Marthinsen i en pressemelding.