Topper for Kystpartiet

Tidligere leder Bengt Stabrun Johansen fra Alta er nå klar til å fronte stortingslista i Finnmark. Lenge var det uklart om Kystpartiet ville fortsette som en politisk kraft i nord, kanskje spesielt etter at profil Rut Olsen tok overgang til Frp. Det ble også spekulert i om Stabrun Johansen ble toppkandidat for Sp i Finnmark. Slik gikk det ikke.

I helga hadde både fylkeslaget i Finnmark og Troms sine årsmøter og nominasjonsmøter i Tromsø. Der ble det klart at Bengt Stabrun Johansen får med seg Christine Møllmann Annexstad fra Hammerfest og Ingolf Eriksen fra Vardø på de neste plassene.

Tilbake i manesjen er også partistifter Steinar Bastesen, men denne gangen stiller han på topp for Troms. Bastesen satt på Stortinget for partiet fra 1997 til 2005. I Nordland har Kystpartiet avholdt sitt nominasjonsmøte. Der er det partiets nåværende leder Per Roger Vikten som topper lista.