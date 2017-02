Støtter gammel kongstanke om vei til Porsanger

Styret i Finnmark Venstre omfavner forslaget fra lokallaget i Porsanger, nemlig den gamle ideen om en E6-trasè direkte fra Alta til Skoganvarre.

– Ved å legge hele eller deler av traséen i tunnel, blir det ingen konflikt med reindriften. Det er en gammel kongstanke som nå bør bli realitet. Det har ikke vært tenkt nytt i trasévalg på mange tiår. Den gjør kommunikasjonen mellom Øst- og Vest-Finnmark mye mindre sårbar for vinterværet, sier leder Leif Wasskog.

– Ironisk nok ble delegatene fra Porsanger Venstre værfast i Alta på retur fra årsmøtet, påpeker han.

Forslaget tilsier at veien kan etableres med utgangspunkt fra Skoganvarre.

– Det vil bli en ny E6-trasé og vil bidra til større fleksibilitet for reisende både fra midten av fylket og Øst- og Vest-Finnmark. Slik det er i dag er ofte veien mellom Porsanger og Alta stengt over fjellovergangene på grunn av værforhold. Ved å få en bedre infrastruktur kan dette og bidra til større samarbeid mellom kommunene midt-øst-vest i fylket. Det vil også føre til kortere reisetid for pasientene fra Porsanger, Karasjok og de nærliggende kommuner som skal til Alta for behandling. I et miljøperspektiv vil også kortere tid på veinettet føre til mindre forurensing. Ved å legge veien i tunnel på enkelte traseer, vil reindrifta ikke bli skadelidende, heter det.